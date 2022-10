Někdy se tomu musím smát, ale ve skutečnosti je to nebezpečná hra s ohněm, říká o způsobu, jakým české ministerstvo vnitra bojuje s dezinformacemi, europoslanec Jan Zahradil. Člen vedení ODS v obsáhlém rozhovoru tvrdě kritizuje předsedu STAN a ministra vnitra Víta Rakušana, vysmívá se obavám, že Itálie může zamířit pod novou vládou směrem k neofašismu, vysvětluje, proč je tak prostořeký na sociálních sítích či proč jednoho vládního kandidáta na prezidenta označuje za konspirátora a druhého za komunistického lampasáka. A to není zdaleka všechno.

HN: Označujete se za eurorealistu, znamená to, že odmítáte pojetí, podle kterého je lékem na problémy další sbližování a integrace členských zemí EU? Je to tak?

Ano.

HN: Ale teď, v energetické krizi a válce se přece ukazuje, že bližší spolupráce je nutná, protože to státy prostě nemohou zvládnout samy. Nechcete svůj pohled přehodnotit?

Nechci. Vždycky záleží na tom, co si kdo představí pod vyšší integrací. Teď to vygradovalo do té míry, že si některé státy, někteří lidé v Evropské komisi, ale hlavně Evropský parlament myslí, že by se měl odstranit princip jednomyslnosti, tedy že by mělo zmizet právo národních států na veto a rozhodovalo by se většinovým hlasováním v Evropské radě. To je přesně ten stupeň integrace, který akceptovat nemůžu a stavím se proti němu. Mohlo by pak totiž docházet k situaci, kdy budou některé státy nebo skupiny států permanentně přehlasovávány. Nejsem a priori proti celoevropským řešením, ale vždy je nutné dojít ke konsenzu jednomyslně.

