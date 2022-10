Z thajského nápoje pro dělníky udělal nejpopulárnější energetický drink na světě. To ale Dietrichu Mateschitzovi nestačilo. Kolem značky Red Bull během několika let vybudoval impérium, které nyní stojí za řadou nejúspěšnějších sportovců. Rakouský byznysmen v sobotu zemřel. Bylo mu 78 let.

O úmrtí spoluzakladatele a spolumajitele společnosti Red Bull v sobotu pozdě večer informoval motoristický magazín Speedweek. Skon svého dlouholetého společníka později potvrdil během Velké ceny USA formule 1 poradce Red Bullu Helmut Marko.

„Věděli jsme, že je ve vážném zdravotním stavu,“ řekl Marko televizi Sky. „Teď když se to stalo, je neskutečné, že tak velká osobnost musela odejít,“ dodal s tím, Mateschitz byl jedinečný a velmi skromný člověk. Nedávno se objevily zprávy, že onemocněl rakovinou, píše agentura DPA.

Příběh jednoho z nejpopulárnějších výrobců energetických nápojů začal v druhé polovině 20. století v Thajsku. Prodejce léčiv Čaleo Júvitja tam od roku 1976 nabízel nápoj Krating Daeng, určený pro dobití energie venkovským dělníkům. Drink obsahující cukr, kofein, taurin, inositol a vitamin B se od ostatních výrobků na trhu lišil a zprvu nebyl příliš populární. Image dělnické třídy podpořil sponzoring thajského boxu a logo dvou zápasících červených býků. Postupně si nápoj našel zákazníky mezi řidiči nákladních automobilů.

Největší zlom nastal v roce 1982, kdy Thajsko navštívil Dietrich Mateschitz. Tehdy osmatřicetiletý Rakušan pracoval jako marketingový šéf německé společnosti Blendax, která vyráběla zubní pasty. Mateschitz zjistil, že díky nápoji Krating Daeng lépe překonává únavu spojenou s cestováním přes několik časových pásem. S thajským výrobcem se dohodl a o dva roky později založili společnost Red Bull GmbH. Každý ze společníků do ní vložil půl milionu dolarů a každému připadl 49procentní podíl. Zbylá dvě procenta dostal Júvitjův syn.

Společnost řídil Mateschitz, který začal nápoj připravovat pro evropský trh. Pod názvem Red Bull jej v roce 1987 představil v rodném Rakousku. Nové jméno doplňovala také nová marketingová strategie. Zatímco v Thajsku byl nápoj určený pro dělníky, v Evropě se prezentoval jako luxusní drink pro všechny milovníky zábavy a adrenalinu. V prvním roce existence se prodalo přes milion kusů, první miliardu přesáhl prodej v roce 1994.

Mateschitz kolem značky vybudoval sportovní, mediální, realitní a gastronomické impérium. Stal se jedním z nejbohatších lidí na světě a velkou část svého jmění investoval do sportu, zejména do formule 1. „To, čeho dosáhl a co udělal pro tolik lidí na celém světě v různých sportech, nemá obdoby,“ uvedl pro Sky Sports F1 Christian Horner, šéf týmu Red Bull Racing. „Tolik z nás mu musí být vděčných za příležitosti, které nám poskytl, za vizi, kterou měl, za sílu charakteru a za to, že se nikdy nebál jít za svými sny,“ dodal.

Red Bull provozuje fotbalové kluby, hokejové týmy i závodní týmy F1. Má smlouvy se stovkami sportovců. V Česku podporuje třeba biatlonistku Markétu Davidovou nebo lyžařku Ester Ledeckou. Společnost uvádí, že loni ve 172 zemích světa prodala téměř 10 miliard plechovek svého stejnojmenného energetického nápoje. Autor složení nápoje Júvitja zemřel v roce 2012 ve věku 89 let. Jeho rodina vlastní 51 procent firmy a patří k nejbohatším v Thajsku.