Za vítěze cyklů zvyšování sazeb investoři tradičně považují banky. Jelikož Fed zrychlil kadenci zvedání úroků, měly by finanční domy markantně profitovat. Jako obvykle se však ukazuje, že realita bývá komplexnější než teoretické předpoklady. 

Pohled na aktuální výsledky amerických bank za 3. čtvrtletí poskytuje důvod k určitému optimismu. Akce Fedu pomáhají hnát nahoru čisté úrokové výnosy (NII). Například gigant JPMorgan u nich vygeneroval meziroční nárůst o úctyhodných 34 procent. V dalším kvartálu by měla instituce toto rapidní tempo dokonce překonat.

Bankám se rovněž zvyšují úrokové marže (NIM). Nicméně tento efekt tlumí klesající tvar výnosové křivky vládních bondů (krátkodobé výnosy jsou vyšší než dlouhodobé). Úročení depozit se totiž odvíjí od krátkých sazeb, zatímco cena úvěrů zrcadlí ty dlouhodobé. K lepším NIM by tak logicky přispěla rostoucí křivka (tj. vyšší dlouhodobé výnosy ve srovnání s krátkodobými), kterou nyní v USA nenajdeme.

Za vyloženou katastrofu můžeme označit výnosy z investičního bankovnictví. Loni lámaly objemy IPO rekordy. V prostředí, kdy trhy zachvátila všeprostupující nervozita, však firmy uvedení svých akcií na burzu odkládají. Kromě toho řada emitentů v loňském roce využila levného financování a předzásobila se. Proto nyní necítí nutnost refinancovat se. Morgan Stanley reportovala v divizi investičního bankovnictví meziroční propad příjmů o 47 procent.

Slabé výsledky investičního bankovnictví pomohl vykompenzovat trading, kdy zejména turbulence na dluhopisech podpořily výsledovky ústavů. Banka Goldman Sachs vykázala nárůst výnosů z obchodování s dluhopisy o více než 40 procent.

Hlavním rizikem do budoucna zůstává intenzita blížící se recese. Kurzy bankovních akcií zatím zaceňují pouze mírné ekonomické ochlazení. Prudká recese by přinesla nezanedbatelné kreditní ztráty, což by poslalo akcie dolů. Jak tedy zní resumé? Můj názor na bankovní tituly zůstává konstruktivní. Nesmíme však opomíjet rizika a považovat banky za jednosměrnou růstovou sázku.