Já jsem nikdy nebyl nepřítelem přílepků. Jsem člověk, který je vymyslel, hájí se šéf poslanců ODS Marek Benda, když je mu připomenut jeho 15 let starý výrok z deníku Právo, v němž prohlásil, že s takzvanými přílepky k zákonům je konec. „A je to dobře, tato praxe se začala dost zvrhávat,“ řekl tehdy. Že si na výrok pronesený během politických bitev s tuhou opozicí, které šéfoval Jiří Paroubek, nepamatuje, není divu. Ve sněmovně si Benda dodnes občas vyslechne přezdívku „mistr přílepků“. A byť nejdivočejší praxe ze zmíněné minulosti – kdy poslanci byli schopni bez většího zájmu propašovat třeba změny na pozemních komunikacích do vinařského zákona – už skončila, v těchto týdnech se mnohým zase připomněla.

