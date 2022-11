Poslanec Marek Benda (ODS) se rozhodl stáhnout svůj návrh na snížení sazby daně z hazardu u loterií z nynějších 35 na 23 procent. Ačkoliv se za něj postavil ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS), nezískal podporu od zbývajících stran z vládní pětikoalice. Návrh by znamenal vyšší příjmy pro loterijní firmy typu Sazka. Stát a obce by ale kvůli tomu tratily přes milion ročně. K jeho projednávání se však možná vrátí příští rok.

„Není úplná shoda v koalici, i když kritika nebyla věcná, ale časová. Je třeba to probrat v příští velké novele daní. Jako odpovědný vládní poslanec svůj návrh stáhnu, aby nedocházelo k přehlasování vládních poslanců pomocí opozice,“ upřesnil Benda HN. Pozměňovací návrh poslanec stáhne v pátek na třetím čtení daňového balíčku.

Daň z hazardu má v současnosti dvě výše. Sazbou 23 procent se daní výnosy z kurzových sázek, binga nebo tombol. Loterie a takzvané technické hry, jako jsou herní automaty, mají sazbu 35 procent. Přitom i loterie byly dříve v první skupině.

K jejich přeřazení došlo v lednu 2021 během vlády premiéra Andreje Babiše (ANO). „Bylo to jako naschvál proti Sazce, jinak se to nedá nazvat,“ odůvodnil Benda s tím, že současným návrhem chce napravit dřívější nespravedlnost.

Loterie podle Bendy nejsou společensky škodlivou formou hazardních her, a proto nedává smysl, aby se jich týkaly vyšší daně. „Nejvyšší daňové zatížení je zcela logické u technických her, které jsou nejrizikovější ve vztahu ke vzniku patologického hráčství,“ uvádí. Navrhuje proto nejvyšší sazbu 35 procent ponechat jen u výnosu z automatů.

Podle bývalého náměstka ministra financí Ondřeje Závodského je Bendův návrh nastaven tak, aby vyhovoval především firmám, které loterijní služby provozují. „Na jednu stranu by je sazba kolem 23 procent příliš nezatěžovala, ale na druhou stranu by účinným způsobem bránila vstupu zahraničních společností na trh,“ popsal Závodský pro HN.

Podle propočtů ministerstva financí by Sazka při snížení sazby ročně na daních ušetřila kolem miliardy korun. Z nich by 700 milionů chybělo ve státním rozpočtu, zbytek by nedoputoval do pokladen měst a krajů.

Benda návrh novely zákona o danění hazardních her předložil minulý týden v úterý, kdy se projednávaly návrhy v rámci takzvaného daňového balíčku. I přes momentální snahu vládní koalice šetřit státní peníze získal poslanec na svou stranu Stanjuru. „Nemyslím si, že loterie Sportka patří mezi ty více škodlivé hry, a považuji proto za správné, aby se aktuální sazba daně u loterií vrátila zpět na odpovídající úroveň,“ uvedl Stanjura.

Ostatní členové vládní koalice se ale k návrhu neklonili. Proti se razantně postavil poslanecký klub STAN. „Za nás snížení daní z hazardu není přijatelné, nemyslím, že by to cokoliv mělo v budoucnu změnit. Dále si nemyslím, že je správné podobné věci komunikovat a řešit v této těžké době pro celou naši zemi. Koaliční shoda se hledá těžko nad vším možným, tady to bylo ale nepřijatelné,“ uvedla poslankyně Barbora Urbanová.

Někteří poslanci ale stejně jako Benda připouští, že se ke změnám v danění loterií ještě vrátí. „Příští rok by měla být velká daňová novela. Předpokládám, že budeme diskutovat o sazbách nejrůznějších daní včetně těch, které se týkají loterii,“ řekl předseda poslaneckého klubu TOP 09 Jan Jakob, který je členem rozpočtového výboru. Na svém středečním zasedání se výbor rozhodl Bendův návrh nepodpořit.

Bývalou ministryni financí Alenu Schillerovou (ANO) nepřekvapilo, že Benda svůj návrh stáhl. „Bylo to neobhajitelné. Za skandální ale považuji, že ten návrh podpořil i ministr Stanjura. V tom je tak nějak všechno. V této době to mají být právě daně z neřestí, kde může ministr financí hledat další zdroje rozpočtu,“ uvedla Schillerová. Věří také, že ekonomika nebude ani příští rok v takové kondici, aby stát mohl loteriím daně snížit.