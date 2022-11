Vedle vyhlašování výsledků výzkumu, který si klade za cíl najít nejlepší finanční domy v Česku, pořádají HN i soutěž o bankovního a pojišťovacího inovátora roku. Jejím účelem je zvolit nejvíce inovativní službu, produkt či technologickou novinku v nabídce tuzemských bank a pojišťoven. Podmínkou bylo, aby byl produkt uveden na trh v loňském či letošním roce. Své inovace do soutěže letos nominovalo celkem 10 bank a 11 pojišťoven. O vítězi rozhodla veřejnost, a to online hlasováním v období od 14. do 30. června.

Sdílené bankomaty bodovaly

Bankovním inovátorem roku se stala Komerční banka se svým projektem Sdílená bankomatová síť. V rámci něho došlo k propojení bankomatů Komerční banky s těmi od Moneta Money Bank. Klientům tak za výběr peněz z přístroje konkurenční sítě nehrozí žádné poplatky. V praxi to také znamená, že jeden z bankomatů, které obě banky provozují na stejném místě, je odstraněn a přesunut do jiné lokality. Zpravidla takové, kde dosud nebyla síť dostatečně hustá. Příští rok budou moci zákazníci obou bank do sdílených bankomatů vkládat i hotovost.

„Mám velkou radost, že naše iniciativa sdílení bankomatových sítí napříč celou republikou vzbudila takový zájem a ohlas. Inspirovali jsme se v zahraničí. Zároveň tuto činnost vnímáme jako další krok podporující snahu Komerční banky být lídrem v oblasti udržitelnosti a aktivního přístupu k inovacím na českém finančním trhu. Zdá se, že ani široké veřejnosti není téma udržitelnosti lhostejné, což je vynikající zpráva,“ říká Jitka Haubová, členka představenstva Komerční banky.

Kromě snahy obou bank zamezit nadbytečnému plýtvání zdroji a energiemi jde také o způsob, jak v době rostoucích cen snižovat provozní náklady. Možnost připojit se k iniciativě mají podle Haubové všechny další banky, které projeví zájem.

Loni se stala inovátorem roku Moneta Money Bank, a to díky svému novému internetovému bankovnictví postavenému na základě mobilního bankovnictví.

Lidé ocenili ochranu proti podpojištění

Loňské prvenství obhájila pojišťovna Pillow. Tentokráte u hlasujících bodovala s produktem Pojištění majetku se štítem proti podpojištění. Ten mohou klienti využívat od letoška v situacích, kdy je majetek – nejčastěji nemovitost či domácnost – pojištěn na nižší částku, než je jeho skutečná hodnota. Díky štítu mají zákazníci při akceptování doporučené částky jistotu, že je finanční dům při pojistném plnění nebude krátit kvůli podpojištění.

Majetek se stává podpojištěným ze dvou důvodů. Prvním je, že hned na začátku uzavření smlouvy nebyla správně stanovena pojistná částka. Majetek se může stát podpojištěným i vlivem prudce rostoucí inflace, kdy vznikne velký rozdíl mezi pojistnou částkou a reálnou hodnotou nemovitosti.

Pojišťovna má v těchto případech právo krátit pojistné plnění ve stejném poměru, v jakém je nesprávně ujednaná pojistná částka k hodnotě pojištěného majetku. Pokud je tedy dům za deset milionů pojištěný na pět milionů korun, pojišťovna v případě vzniklé škody za 100 tisíc korun vyplatí polovinu, tedy 50 tisíc. Zároveň platí, že čím větší je rozdíl mezi škodou a pojistným plněním, tím víc klient zaplatí z vlastního.

„Tato inovace v podstatě ruší riziko podpojištění. Na základě zadaných údajů sami spočítáme doporučenou částku. U domácnosti vyjdeme z metrů čtverečních, u bytu a rodinného domu zohledníme například materiál stavby. Pokud klient akceptuje doporučenou pojistnou částku nebo nastaví vyšší, pojišťovna garantuje, že nebude uplatňovat podpojištění. Na každé výročí pak automaticky navýšíme pojistné částky v souladu s inflací,“ vysvětluje Martin Podávka, spoluzakladatel a člen představenstva Pillow pojišťovny.