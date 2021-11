Bankovní inovátor

Vítěz – Moneta Money Bank

Nové digitální bankovnictví Internet Banka a Smart Banka na společné platformě

Moneta v kategorii Bankovní inovátor boduje opakovaně. Úspěchy v minulých letech zaznamenala zejména jejich mobilní aplikace Smart Banka. Moneta teď základy aplikace využila a postavila na jejím základu své nové internetové bankovnictví.

„Pro banku to znamená jednoznačné snížení nákladů na další vývoj, protože obecně platí, že každou funkcionalitu stačí vyvinout jen jednou,“ popisuje pro HN vedoucí digitálního bankovnictví Monety Jakub Komenda. Zároveň dodává, že se také snižuje chybovost. Pro klienty to znamená vyšší přehlednost – nové funkcionality a změny nabídne banka v jeden okamžik na všech zařízeních, klienti se tak nemusí zvlášť učit pracovat s mobilním a internetovým bankovnictvím.

Podle Monety počet klientů přistupujících k jejím službám skrze mobilní telefon už dávno překonal počet těch, kteří využívají internetové bankovnictví. „V mobilním bankovnictví evidujeme měsíčně 10 milionů návštěv, v internetovém bankovnictví pak dva miliony. Pro své platební transakce používá mobil již 60 procent našich retailových klientů,“ popisuje Komenda.

Podle něj se nicméně nedá říct, že by internetové bankovnictví vymíralo. Stává se z něj ale spíše doplněk toho mobilního.

Příkladem jsou podle Komendy třeba investice: „Klienti, kteří s investováním začínají, zkoušejí investovat do našich fondů menší částky, investují prostřednictvím mobilního bankovnictví a relativně často. Naopak zkušenější investoři investují jednou za čas, větší částky a mnohem častěji v prostředí internetového bankovnictví. Na mobilu si pak obě tyto skupiny sledují vývoj svého portfolia,“ popisuje.

2. místo – Komerční banka

Ukazatel bezpečnosti

Komerční banka se tentokrát zaměřila na vyhodnocení úrovně bezpečnosti svých klientů. Zákazníkům ho ukáže v aplikaci na přehledném tachometru. Klienty zároveň informuje o děravých místech, tedy oblastech, kde by své zabezpečení mohli zlepšit. To může být třeba stará verze operačního systému Android či vypnuté přihlášení otiskem, které jde jinak poměrně těžce prolomit.

Vývojáři se zaměřili nejnověji třeba na odhalování takzvaných overlay útoků. Při nich útočníci nahrají třeba pomocí falešné aplikace do mobilu škodlivý kód, který při přihlášení, například do mobilního či internetového bankovnictví, lidem podstrčí vlastní stránku, do níž klienti bank zadají jména a hesla. Sofistikovanější aplikace se snaží touto obrazovkou překrýt přímo originální stránku banky, pro lidi je tak nerozeznatelná.

3. místo – ČSOB

Virtuální asistentka Kate v bankovnictví

Virtuální asistentka Kate zná své zákazníky téměř jako osobní bankéř. S Kate si lze sjednat levnější energie, uzavřít smlouvu či zařídit pravidelné splácení kreditní karty. Umí dokonce upozornit na konec platnosti občanského průkazu či platební karty.

Je Kate jako chatbot? Podle banky ne. Na rozdíl od většiny chatovacích robotů neodpovídá jen na otázky, ale rovnou problémy řeší. Při sjednávání nových služeb navíc nenechává uživatele vyplňovat údaje, zeptá se jen na to, co nezná. Pomáhá jí strojové učení, které průběžně reaguje na chování zákazníků.

Kate je součástí aplikace DoKapsy a také zcela nového mobilního bankovnictví ČSOB Smart, které banka postupně zpřístupňuje klientům společně s bankovní identitou. Již brzy bude pomáhat i jejím firemním klientům v aplikaci CEB Mobile.



Pojišťovací inovátor

Vítěz – Pillow pojišťovna

Pillow pojištění úrazu a nemoci

Pillow pojišťovna začala letos nabízet nově pojištění úrazu a nemocí pro případ smrti, invalidity, pracovní neschopnosti a dalších rizik. Inovace pro zákazníky spočívá v jednoduchosti sjednání. Podle spoluzakladatele Pillow Martina Podávky dosud bylo pojištění osob posledním z typů pojištění, které nebylo možné jednoduše sjednat on­­‑line.

„Pillow pojištění úrazu a nemoci je první produkt na trhu, který toto mění a umožňuje lidem si sjednat pojištění snadno z domova a mít ve většině případů ihned finální cenu,“ uvedl Podávka pro HN.

Proti konkurenci se liší i jednoduchými podmínkami, které zabírají jen 14 stran. U většiny konkurence je to podle Podávky výrazně víc, nejsložitější smlouvy na trhu mají dokonce přes 100 stran.

Zákazníci si mohou vybrat ze dvou jednoduchých balíčků – buď si pojistí jen úrazy, anebo uzavřou kompletní pojistku, která navíc zahrnuje i pojištění pro případ nemoci.

Kalkulaci pojištění si lidé mohou jednoduše udělat pomocí webového formuláře. Sjednání samotné pojistky pak probíhá také on­­‑line, místo podpisu stačí zaplatit. Předností má být i jednoduchost a přehlednost podmínek, které mají být stručnější než u konkurence.

Pillow začalo nabízet tento produkt na konci letošního června a za první tři měsíce ho uzavřelo bezmála 300 klientů.

Pojišťovna navíc produkt průběžně upravuje a doplňuje. Před několika týdny například přidala výplatu peněz při reakci na očkování či rozšířené plnění pro případ rakoviny kůže.

Kromě zmíněného pojištění osob a také jejich pojištění vozidla připravuje Pillow podle Podávky i další produkt, a to pojištění majetku a odpovědnosti.

2. místo – ČSOB Pojišťovna

Virtuální asistentka Kate v pojišťovnictví

Kate je virtuální asistentkou nejen v bankovnictví, ale i v oblasti pojišťovnictví. Pomůže včas zaplatit pojištění, sjednat pojistku pro mazlíčka či zobrazit přehled aktuálních smluv.

Virtuální asistentka Kate aktuálně řeší pro zákazníky ČSOB Pojišťovny základní úkony, do budoucna ji chce pojišťovna rozšířit, aby zvládla většinu věcí, kvůli kterým dnes musí zákazníci chodit na kamenné pobočky.

Kate nabízí individuální přístup, má totiž přehled o všech produktech, které zákazník využívá, a dokáže mu tedy navrhnout, které služby by se mu mohly hodit nebo jak ušetřit.

Virtuální asistentce je možné buď psát, nebo s ní rovnou mluvit. Je dostupná kdykoliv a kdekoliv, klienti ji mohou využívat zcela zdarma. Dostupná je přes aplikaci DoKapsy nebo ČSOB Smart.

3. místo – Uniqa pojišťovna

Virtuální asistentka Niki

Virtuální asistentku do ankety HN Pojišťovací inovátor přihlásila i Uniqa pojišťovna. Její Niki pomáhá klientům s nahlášením škodních událostí. Během telefonátu o vzniklé škodě se každý požadavek nebo údaj od zákazníka na pozadí „přepíše“ a robot vymýšlí, jaký další postup zvolit.

Klient po skončení hovoru dostane potvrzení o zaregistrování škodní události e‑mailem a SMS. Niki klienta rovněž informuje, jaké budou další kroky ze strany pojišťovny a kdy může zákazník očekávat vyřízení celé záležitosti.

Niki funguje od začátku roku. Pokud se tento způsob komunikace osvědčí, v následujících letech by mohla podle pojišťovny nahradit většinu telefonování v oblasti registrace škod. Takových hovorů pojišťovna eviduje nyní kolem dvanácti tisíc každý měsíc.