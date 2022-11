Bohouš by chtěl být v partě se Zdendou a Petrem, ale říká, že to může klapnou jenom, pokud bude v partě i Honza. Toho ale Zdenda v partě nechce, protože Honzovi hrozí polepšovna a nevypadalo by to dobře. Trvá ale na tom, že by do party měli přibrat jiného Honzu. Toho ale zase nechce Bohouš, protože mu připadá, že by mu Zdenda a druhým Honzou mohli přerůst přes hlavu. Což nechce dopustit, protože si myslí, že z poslední rvačky všech vyšel nejsilnější, takže ho ostatní musí poslouchat. A tak si všichni vzájemně nadávají.

Modelová pubertální scénka z dvorku někde na Žižkově? Jistě. Ale současně také reálná situace v pražské politice. Je čtyřicet dní po volbách, proběhla ustavující schůze zastupitelstva, ale nová vláda nad městem je pořád ve hvězdách. Koalice Spolu, vedená Bohuslavem Svobodou, chce, tedy alespoň tvrdí, že chce, vládnout se STAN a s Piráty vedenými Zdeňkem Hřibem. Hřib ale chce do rady přibrat i Prahu sobě, což zase nechce koalice Spolu. A tak si vyřizují přes média vzkazy, ve kterých jeden druhého obviňují z všemožných perfidních úmyslů. Bylo by to dokonale komické, kdyby tu nešlo o vládu nad metropolí se zákonodárnou iniciativou a devadesátimiliardovým rozpočtem. Takhle je to dokonale všestranná ostuda.