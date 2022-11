Poté co z Bílého domu odešel prezident Donald Trump, se podařilo Spojeným státům a zemím Evropské unie vyřešit své největší obchodní spory. Teď ale obchodní válka hrozí propuknout znovu. A to v době, kdy by přitom Evropané a Američané měli být podle společných prohlášení naprosto jednotní ve snaze čelit ruské agresi vůči Ukrajině. V současném sporu jde o stovky miliard dolarů a tisíce pracovních míst, která by kvůli němu mohla z Evropy zmizet.

Jen Francie například odhaduje, že nové americké zákony na podporu elektromobility by jí mohly způsobit škody ve výši osmi miliard eur, což je asi 200 miliard korun. Česko podobný odhad nemá, ale i ono se obává vážných dopadů na svou ekonomiku. „Pro Evropskou unii to je nepřijatelné. Jde o extrémní ochranářské opatření proti dovozu z Evropy,“ prohlásil český ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (za STAN) – Česko v tomto pololetí unii předsedá.