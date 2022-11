Hned jak bude na Ukrajině bezpečno, chci se vrátit domů, konečně se shledat se svou rodinou a zkontrolovat, co zbylo z mého domova. Takovéto myšlenky má už téměř 70 procent uprchlíků, kteří utekli před ruskými agresory do Česka. Ještě v červnu to...

6. 11. 2022 ▪ 3 min. čtení