Evropa letos čelila nejhorší vlně veder v zaznamenané historii. Vlně, která způsobila tisíce úmrtí. Teplotní rekordy padaly na celém kontinentu. Videa z lesních požárů v Česku, Francii či Španělsku zaplavily sociální sítě. Mezitím evropští politici promarňují jednu z nejlepších příležitostí ke zpomalení globálního oteplování: snížení emisí metanu z ropného a plynárenského průmyslu.

Metan je to, co výzkumníci nazývají super-pollutant. V krátkodobém horizontu je totiž při zahřívání planety více než 80krát silnější ve srovnání se stejným množstvím oxidu uhličitého (CO 2 ). Vzhledem k tomu, že většina metanu zůstává v atmosféře pouze zhruba 12 let, bude jeho celkové množství v ovzduší rychle klesat spolu s redukcí klíčových zdrojů tohoto znečištění.