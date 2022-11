Pro Evropana, ponořeného v posledních týdnech v debatách o energetické krizi a šetření, je pohled na střídání směn v továrně zbrojařského koncernu Lockheed Martin v texaském Fort Worth poněkud zarážející. Dělníci tu jezdí převážně v obrovských pick-upech, které mají velkou spotřebu benzinu, a ojedinělý elektromobil se mezi nimi dost ztrácí. Stejně tak nikdo – na rozdíl od firem v Evropě – neřeší, zda je někde zhasnuto či rozsvíceno a zda bude mít firma dostatek energie. Třeba solární panely tu na střechách obřích hal nejsou vůbec.

Otočeno do politické perspektivy, Fort Worth je typickou voličskou baštou republikánů, kteří v úterních volbách cílili na to, aby ovládli obě komory Kongresu a otevřeli cestu k novému volebnímu vítězství exprezidenta Donalda Trumpa v prezidentských volbách za dva roky. Výsledky voleb ve Fort North to potvrzují. Volby do Senátu se tu nekonaly, ale v místním dvanáctém texaském okrsku opětovně drtivě vyhrála volby do Sněmovny reprezentantů bývalá starostka městka, republikánka Kay Grangerová. V sousedním Dallasu, s nímž Fort Worth tvoří více než sedmimilionovou aglomeraci, naopak vyhráli demokraté.