Středočeský kraj je regionem, který má pro rozvoj podnikání všechny předpoklady a také toho v praxi využívá. Rozlohou největší a také nejlidnatější kraj je rychle rostoucí ekonomikou s nízkou nezaměstnaností, svým zaměřením patřící k nejvyspělejším v rámci celé střední Evropy. Za tím stojí nejen automobilový průmysl s centry v Mladé Boleslavi a Kolíně, ale také bohaté napojení na vývojové a výzkumné aktivity zejména technických vysokoškolských oborů v Praze. I to se ukázalo při letošním vyhlašování krajských výsledků podnikatelských soutěží MONETA Živnostník roku a IBM Firma roku.

Fakta IBM FIRMA ROKU 2022

1. místo AGRA Řisuty

2. místo BENEŠ a LÁT

3. místo Gloobe corp.

Firma AGRA Řisuty se bude o celorepublikový titul IBM Firma roku 2022 ucházet před finálovou porotou v Praze. MONETA ŽIVNOSTNÍK ROKU 2022

1. místo Martina Koníčková

2. místo Dan Tržil

3. místo Gabriela Janebová

Živnostnice Martina Koníčková se bude o celorepublikový titul MONETA Živnostník roku 2022 ucházet před finálovou porotou v Praze. MONETA Živnostník roku Srdcař 2022

Gabriela Janebová

Odbornou porotu ve Středočeském kraji nejvíce zaujala Martina Koníčková, která vyrábí sirupy. „Bylo to velmi těžké rozhodování, protože finalisté byli velmi vyrovnaní. Oceňuji, že vítězná živnostnice začínala z ničeho, od jednoho keře levandule. Líbí se mi na ní i odvaha, s jakou kombinuje chutě,“ okomentoval vítěze člen poroty Milan Silný z MONETA Money Bank. Mezi firmami se prosadila společnost AGRA Řisuty věnující se rostlinné a živočišné zemědělské výrobě. „Za Volkswagen přejeme vítězi neutuchající chuť k inovacím, které jsou pro úspěch vždy zásadní. A také radost z podnikání, kterou můžou přenést do všech svých projektů a k lidem okolo,“ okomentoval volbu poroty produktový manažer pro elektromobilitu ze společnosti Volkswagen Dušan Klimek.

V každém kraji je vyhlašován také vítěz kategorie MONETA Živnostník roku Srdcař, která oceňuje živnostníky, kteří dokázali v podnikání překonat nejrůznější nástrahy osudu, a přeci to nevzdali a pracují dál. Ve Středočeském kraji toto ocenění získala Gabriela Janebová, která provozuje sýrárnu.

Vyhlašování MONETA Živnostník roku 2022 a IBM Firma roku 2022, Středočeský kraj Foto: archiv soutěže

Všechno vzniklo mezi kojením, přebalováním a přerostlou levandulí

Martina Koníčková,

MONETA Živnostník roku 2022 Středočeského kraje

Martina Koníčková Foto: archiv soutěže

Věnuje se ruční výrobě bylinkoovocných sirupů. „V podstatě to všechno vzniklo mezi kojením, přebalováním a přerostlou levandulí. Já jsem z rodiny, kde se dělaly bezové a mátové sirupy, spotřebovávalo se veškeré ovoce. Tím, že nám přerostla levandule, tak jsme řešili, že to není úplně ideální, protože opadává, a to vzhledem k malým dětem, které to rády jedí. Takže jsme zkusili sirup a ono to vyšlo, mezi známými se docela dobře prodával,“ popisuje Martina Koníčková.

Na základě poptávky přišel impuls, že se tomu bude věnovat naplno. Už jenom proto, že má dvě malé děti a kvůli zaměstnání manžela nebyla schopná se vrátit do korporátu, z důvodu času a aby mohla být více s dětmi. V prosinci loňského roku zkolaudovala vlastní dílnu přímo u domu. „A moji zákazníci mě dohnali k tomu, že ze čtyř příchutí jich mám dnes už deset. Úplná klasika teď na zimu je rakytník, mateřídouška s tymiánem, brusinka s levandulí, mango zelený čaj, levandule oceněná jako regionální potravina, nebo zázvor. Na Vánoce jsme pro děti udělali meruňku se skořicí. Pro babičky a dědečky, kteří mají rádi takovou tu klasiku, tak se tam dá přidat rum,“ přibližuje vítězná živnostnice. V jejím oboru podnikání úžasně fungují farmářské trhy, začíná se rozbíhat e­‑shop, který otevřela v letošním roce. „Díky tomu, že tu práci dělám poctivě a srdíčkem, tak se vrací přímo ke mně domů čím dále tím více zákazníků. Všechno to začíná mít obrátky, které jsem si přála. Budu ráda, když se mi v příštím roce podaří ještě zahájit výrobu džemů a přibrat k sobě další jednu nebo dvě maminky na mateřské,“ říká Koníčková. Navázala také spolupráci s Globusem, spolupracuje s kavárnou v Bašti u Líbeznice a řadou menších kavárniček a obchůdků.

Do budoucna by chtěla rozšířit sortiment o džemy, lízátka a bonbóny. „Mám za sebou paní Matějkovou, která má dnes na bylinky certifikaci bio a to největší portfolio beru od ní. Cukrovary naštěstí ještě fungují, takže to je v pořádku. Sklo bereme z Valtic, kde se spolupráce navázala úplně od začátku, takže jsem měla štěstí, že to takhle dopadlo,“ dodává Martina Koníčková.

Spousta zákazníků si umí najít cestu za kvalitní potravinou

Vítězslav Krček,

agronom společnosti AGRA Řisuty, IBM Firma roku 2022 Středočeského kraje

Vítězslav Krček, agronom společnosti AGRA Řisuty Foto: archiv soutěže

AGRA Řisuty je rodinná zemědělská firma věnující se rostlinné a živočišné výrobě. Specializuje se na produkci osiv, kvalitních krmiv pro vlastní zvířata, dále potravinářskou pšenici, řepkové semeno nebo sladovnický ječmen. V živočišné výrobě je to hlavně chov prasat, kdy v současné době produkuje asi šest tisíc jatečních prasat ročně. Kromě toho chová menší stádo skotu o asi 250 kusech.

„My se od roku 1994 snažíme být hodně progresivní, hodně spolupracujeme s vědou a výzkumem, jsme součástí dlouhé škály výzkumných projektů. Snažíme se zavádět co nejmodernější technologie, v současné době je to především technologie precizního zemědělství,“ říká Vítězslav Krček. Technologie precizního zemědělství je založena na tom, že každé místo na poli má své specifické vlastnosti a podle toho je potřeba k němu přistupovat. „Dělá se to za pomoci satelitů, dálkového průzkumu země, informačních technologií, protože člověk by to svojí kapacitou nebyl schopen pojmout,“ přibližuje agronom vítězné firmy. Zemědělství má v současné době dost komplikovanou situaci v celé České republice. „Myslím si, že spousta zemědělců se cítí ze společnosti vyčleněná. Je to zanedbané zemědělské PR za posledních 30 let. Ve Středočeském kraji máme pochopitelně konkrétně problémy s úbytkem půdy z důvodu jejího využití na výstavbu,“ uvádí Krček.

V konkurenci zahraniční produkce není práce v zemědělství jednoduchá. „Nemůžeme konkurovat minimálně ve vepřovém se zeměmi, které mají dotované zemědělství. Spousta zákazníků dá primárně na ceny a té my nejsme schopni konkurovat. Těžko uspět ve velkých obchodních řetězcích, tam se jde za cenou, ale spousta zákazníků si umí najít cestu za kvalitní potravinou,“ dodává Vítězslav Krček. Ze šesti tisíc jatečních prasat obchodují plnou třetinu přes tři místní řezníky, kteří jsou v dojezdové vzdálenosti do deseti kilometrů. Jsou vyhlášení, za kvalitní uzeninou tam jezdí lidé z velké dálky.

Zaměřeno na kraj Jaké jsou aktuální podmínky pro rozvoj podnikání ve Středočeském kraji? Každá doba vytváří specifické podmínky pro podnikatele. Bohužel aktuální doba je plná nejistot, nevytváří pro naše podnikatele napříč obory zrovna optimální podmínky pro jejich činnost, natož další rozvoj. Sotva se „přizpůsobili“ a nějakým způsobem prošli covidovou pandemii, řešili nedostatek kvalifikovaných pracovníků, objevují se nové problémy související se zdražováním energií a dalších vstupních komponent, nezbytných pro podnikání. Na druhou stranu, abych nebyla jen pesimista, i tato situace může přispět k urychlení některých dlouho odkládaných řešení. Míním tím například zamyšlení se nad strategií, novými technologiemi, přinášejícími zásadní úspory energií, synergickou spolupráci v těchto i dalších oblastech mezi firmami i mezi obory. Ivana Chottová

předsedkyně, Krajská hospodářská komora Střední Čechy