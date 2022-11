Pravicový matematik, podnikatel a filantrop Karel Janeček, levicový odborářský předák Josef Středula, ostatní prezidentští kandidáti názorově spíš uprostřed. Ekonomku Danuši Nerudovou si někteří soupeři dokonce mimo oficiální vystoupení dobírají, že se bojí říct jasnější názor, aby část voličů nenaštvala. Když ovšem dojde na otázku, zda bude třeba zvýšit hranici věku odchodu do důchodu, Nerudová se to jakožto předsedkyně dosud poslední důchodové komise nezdráhá odmítnout. Na rozdíl od nestranického senátora Pavla Fischera nebo i Janečka, kteří s mírou opatrnosti říkají, že to bude nevyhnutelné. Debata prezidentských kandidátů minulou středu na Vysoké škole ekonomické v Praze – nad tématy jako přijetí eura, důchodová reforma nebo podoba státního rozpočtu – ukázala i další názorové rozdíly.

Pozváni byli kandidáti, kteří mají podle aktuálního říjnového průzkumu agentury Ipsos dobré šance uspět. Generál ve výslužbě Petr Pavel a šéf hnutí ANO Andrej Babiš se omluvili pro zaneprázdnění. První byl podle tiskové mluvčí jeho kampaně Evy Hromádkové na křtu knihy Navzdory o životě příslušníků speciálních jednotek. Druhý se zúčastnil prohlídky firem v Jablonci nad Nisou.