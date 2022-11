Celý národ kvůli inflaci chudne a jen vám drahota zvyšuje platy. Výtka, kterou ČNB slýchala od chvíle, kdy se ukázalo, že její zaměstnanci mají po tři roky garantovaný růst platů o inflaci a k tomu ještě nějaké to procento navíc, pálila o to víc, o co výrazněji se snižuje kupní síla výplat a úspor Čechů. Tuto kouli na noze se vedení České národní banky ztělesňovanému guvernérem Alešem Michlem povedlo na konci týdne odstranit. Odborová organizace centrální banky totiž v dodatku ke kolektivní smlouvě kývla na zrušení inflační doložky a pro příští rok souhlasila s tím, že průměrná nominální mzda v ČNB vzroste o 4,5 procenta. Což znamená, že odboráři akceptují pro příští rok snížení reálného příjmu, protože inflace má podle prognózy instituce, v níž pracují, letos přesáhnout 15 a příští rok devět procent.

Není to běžná situace, že odbory se vzdají už dojednané výhody. Ovšem ČNB také není běžná organizace.