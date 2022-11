Evropskému trhu s novými osobními auty stále ještě kralují kontinentální firmy. Evropská unie vyváží zhruba pět milionů osobních vozů, to je o dva miliony víc, než kolik dováží. Ale tento obraz se může během několika málo let v důsledku rychle nastupující elektrizace zásadně změnit. Už v roce 2025 se poměr exportu a importu otočí, na evropský trh nabitý konkurencí proniknou se svými levnějšími, ale technicky vyspělými elektrickými vozy Číňané. Vyplývá to ze studie, kterou v Mnichově zveřejnila poradenská firma PwC.

Evropská unie, Británie, Norsko a Švýcarsko podle ní v uvedeném roce z Číny dovezou skoro 800 tisíc aut, převážně elektromobilů. Z toho přes 330 tisíc bude asijská velmoc vyrábět ve spolupráci se západními partnery, většinu tedy budou tvořit čistě čínská auta.