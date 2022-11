Krize v dějinách lidstva pravidelně přicházejí a odcházejí, ale dnešní doba je podle celé řady vědců výjimečná – a to negativně. Podle nich teď lidé žijí v časech souběhu celé řady různých krizí, čímž vzniká skutečně nebezpečný moment v lidských dějinách. Razí pro něj termín polykrize. „Polykrize není situace, kdy čelíme mnoha různým krizím zároveň. Jde o situaci, kdy celek je nebezpečnější než součet jednotlivých částí,“ tvrdí například Adam Tooze, světově uznávaný profesor historie na americké Kolumbijské univerzitě.

Podle něj jsou jednotlivé aktuální krize, jako je válka, vysoká inflace, neschopnost politiků domluvit se prakticky na čemkoliv nebo změny klimatu, vzájemně provázané. Dohromady dávají onen celek, který je nebezpečnější než součet jednotlivých částí.

S Toozem souhlasí řada dalších odborníků. Svět tak podle nich nyní prožívá mimořádně nebezpečné období, kdy rozhodně nelze vyloučit jadernou válku, katastrofální změny klimatu nebo masové zchudnutí desítek milionů lidí ve vyspělém světě.

Ne všichni to ale vidí stejně. „Globální systém založený na volném trhu, tak jak vznikl za posledních 30 let, vypadá odolnější, než mnozí očekávali,“ tvrdí Noah Smith, bývalý vyučující na Newyorské státní univerzitě ve Stony Brooku, dnes autor vlivného newsletteru Noahpinion. „Máme spoustu problémů, ale není to tak, že by se svým působením vzájemně prohlubovaly,“ polemizuje s Toozem.