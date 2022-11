Pražská energetika (PRE) dá slevu domácnostem, které během zimy meziročně sníží spotřebu elektřiny. Chce tak odběratele motivovat k úsporám. Speciální prémie se klientovi připíše na jeho zákaznický účet u PRE a následně odečte z platby za elektřinu v rámci nejbližšího vyúčtování. Výše slevy závisí na distribuční sazbě a také na výši dosažené úspory, pohybuje se od 750 do 3000 korun.

Zákazníkům, kteří se chtěli do programu s názvem Prémie zapojit, stačilo pořídit digitální fotografii svého elektroměru a přes speciální webovou aplikaci ji do 16. listopadu poslat společnosti PRE. Do této první fáze se podle PRE zapojilo 58 818 klientů s celkem 64 360 odběrnými místy. „Nárok na zapojení do programu mělo přibližně 500 tisíc domácností. Celkem tedy této možnosti využilo více než 10 procent oprávněných zákazníků,“ řekl na dotaz HN mluvčí PRE Karel Hanzelka.