Je to jen pár týdnů, co u Litomyšle odstartovala zkušební provoz teprve druhá výrobna biometanu v Česku. Zemědělské družstvo chovatelů a pěstitelů Litomyšl chce do plynárenské sítě vtlačit zhruba 1,7 milionu kubíků ročně. Evropa má přitom s plynem, který má identické složení jako plyn zemní, ovšem výrazně nižší emise, smělé plány. Podle strategie REPowerEU by měly „biometanky“ v Evropské unii v roce 2030 vyrábět až 35 miliard kubíků ročně, tedy více než pětinu někdejších importů energetické komodity z Ruska.

Do tohoto cíle má tedy Česko ještě daleko. Nicméně po prvotním otálení ambice investorů do zelené komodity v poslední době strmě rostou. Svědčí o tom i aktivity energetické skupiny EFG, která v roce 2019 spustila v Rapotíně u Šumperka vůbec první tuzemskou výrobu biometanu z gastroodpadů. Jak vysvětluje výkonný ředitel EFG Tomáš Voltr, skupina si chce pozici průkopníka udržet a zahajuje investice hned do tří dalších odpadových jednotek.