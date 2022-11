Hostina v předstihu podle seznamu a do vlastních obalů

Ideální je začít plánovat vánoční pohoštění včas. Sepište si, které ingredience budete potřebovat a kde je koupíte. Sehnat je můžete v bezobalovém obchodě, kde jdou pořídit do vlastních nádob, vyhnete se tedy odpadkovému koši plnému plastů a dalších obalů. Zamyslete se také, jestli některé potraviny můžete koupit u místního farmáře nebo v lokálním malém obchodě. Podpoříte tím místní a budete vybírat potraviny, které jsou šetrně pěstované nebo vyrobené. Nákupní seznam a přesný rozpis pomohou předejít plýtvání jídlem. S klidným srdcem můžeme mít stůl možná ne tolik rozmanitý, ale zato s vědomím, že jsme se při nákupu rozhodovali odpovědně.

Recyklovat? Upcyklovat!

Je fajn dát starým věcem nový život, takzvaně upcyklovat. Tomu se věnují designéři a umělci, od nichž je možné výtvory koupit. Upcyklovat můžete i vy, zkuste třeba sáhnout po starém tričku a doplnit jej výšivkou. Návod na moderní vzory naleznete třeba v projektu Zašívárna.

Pro „staronové“ dárky můžeme doporučit například tvorbu studia Nahaku, stojí za ním dva mladí tvůrci z Brna. Z odpadu, průmyslových materiálů i vadných výrobků tvoří nové designové produkty. Studio Paletky zase v tomto duchu přetváří nevyužité palety ze vzácných dřevin na produkty s vyšší užitnou hodnotou, pod jejich rukama vzniká udržitelný designový nábytek, například komody, stoly, postele nebo knihovny.

Cirkulární dárky

Klasickým dárkem jsou knihy, ale málokdo ví, že v Česku vznikají start‑upy, které je za zlomkové ceny prodávají z druhé ruky. Nebojte se, jsou perfektně nafocené, a tak přesně víte, v jaké kvalitě knihu kupujete. Pro nákup použijte třeba platformy Knihobot nebo Reknihy.

Milovníci designu a originality mohou nakoupit zajímavé předměty s příběhem a kusem historie například na E‑tabule.cz a Eterle.cz. Jsou to výběrové second hand shopy a půjčovny vybavení.

Místo nových telefonů sáhněte po repasovaných. Volit takovou techniku je smysluplnější, levnější a také ekologičtější. Navíc můžete starý mobil slavnostně vrátit zpátky do oběhu díky projektu Remobil a uzavřít tak kruh.

Dárky nekupujte, tvořte je

Věnujte rodinné tajemství: máte nějaký recept, který vždy sklidí úspěch? Pokud není opravdu jen pro rodinu, můžete ho připravit blízkým pod stromeček – ve sklenici. Do vyšší zavařovačky sypeme postupně ingredience, které dohromady tvoří váš „tajemný“ koláč nebo dort. Je dobré vybrat různě barevné ingredience. Sklenici můžete opatřit stuhou nebo provázkem (klidně opakovaně použitým) a připevnit cedulku s receptem, který napíšeme na tužší papír. Zase ideálně použijeme papír, jenž už něčemu posloužil.

Darujte vzpomínky: místo věcí můžete darovat zážitky a nemusí to být ani kupované zážitky. Sepište ty nejkrásnější okamžiky, které jste s druhým prožili, každý na zvláštní papírek, a vložte je srolované do ruliček do jedné velké zavařovačky nebo do látkového pytlíku.

Co je nejcennější? Vlastní čas. Tak ho věnujte. Řada lidí přemýšlí, co dát pod stromeček třeba svým rodičům, kteří už všechno mají. Než kupovat další nepotřebný krám, je lepší vymyslet společný program, vzít rodiče na nějaký výlet, společnou cestu, eurovíkend nebo na nějaké vzácné místo a společně strávit čas.

Výzdoba

Máte rádi vyzdobený štědrovečerní stůl? Nepoužívejte různé plastové ozdoby, letos vytvořte hvězdičky z pomerančové nebo mandarinkové kůry. Celý prosinec můžeme sbírat kůru, hned ji tvořítky upravit do hvězdiček a nechat uschnout. Pomoci můžou i děti. A na Štědrý den posypte drobnými hvězdičkami celý stůl.

K Vánocům patří i svíčky. Pokud doma máte zbytky těch starých, není nic jednoduššího než je roztavit a vyrobit z nich svíčku novou. V drogerii je potřeba jen koupit knot, starý vosk roztavit a nalít do nějaké formy. K tomu může posloužit malá zavařovačka, skořápka od ořechu, ale i kůra z citronu nebo pomeranče, který rozřízneme napůl a vydlabeme.

Dětské zboží z druhé ruky, které pak opět půjde do oběhu

Nastávající maminky ocení jako dárek poukaz do e‑shopu EBUU. Je to první česká půjčovna a prodejna pro děti a jejich rodiče. Na této platformě lze za pár korun pořídit kompletní výbavu pro novorozence i pro odrostlejší děti, včetně hraček, botiček nebo přírodní drogerie. Věci lze koupit, ale i půjčit například na pár týdnů, než z nich dítě vyroste. Maminky tak nemusí pořizovat všechno vybavení nové za horentní sumy, a navíc podpoří projekt, který neprodukuje tisíce kusů odpadu z obnošeného nekvalitního oblečení.

Stromek bez kácení

Pokud chcete ušetřit prostor a život jednoho stromu, můžete na procházce v lese nasbírat různě dlouhé větve, tak aby dohromady vytvořily zužující se pyramidu. Větve pak stačí svázat provázky na koncích a u špičky zavěsit. Velikosti ani tvaru se meze nekladou, někdo může mít malý, jiný třeba dvoumetrový. Stromek lze zavěsit na zeď, do okna nebo klidně doprostřed místnosti. Na větve můžete pověsit světýlka i ozdoby, ideálně ty, které už doma máte a můžete je znovu používat.

Vánoční stromeček lze pořídit i z prořezu organizovaného Lesy ČR nebo jinými vlastníky. Nebude sice tak souměrný, ale náletové stromky by šly pryč tak jako tak.

Udržitelné tradice

Místo návštěvy akvaparku či maso­vého koncertu zkuste během vánočního volna zábavu jednodušší, ale takovou, která vás ani planetu nic nestojí. Domluvte se s kamarády na pouštění lodiček se svíčkou po Vltavě, v zimním lese můžete udělat táborák a uvařit svařák. Nebo zkuste oživit tradiční koledu a zahrát a zazpívat svým sousedům. Jde o to, nebát se vykročit ze své komfortní zóny.

Pokud pod stromečkem objevíte nechtěný dárek, nezoufejte. Než ho schovat do skříně nebo pod postel, raději jej prodejte nebo darujte. Výčitky svědomí v takovém případě nejsou namístě. Je lepší, když věc poslouží někomu jinému, než aby na ni sedal prach a zůstala bez užitku.

Podpořte umělce nebo důchodce

Jako dárek můžete pořídit autorská díla – umění je navíc současně i investice. Široký výběr má například letenská Chemistry Gallery. Originálním dárkem je ale i poukaz na pronájem obrazu. Skutečné umělecké skvosty půjčuje i Městská knihovna v Praze. Ve sbírce obrazů si můžete vybrat mezi reprodukcemi slavných malířů nebo originálními díly známých českých umělců a současných autorů. Domů si půjčíte až čtyři originální výtvarná díla a dvacet reprodukcí výtvarných děl. Ty jsou k půjčení v rámech i ve formě volných listů.

Podpořit můžete i české řemeslo nebo někoho konkrétního. Najděte si důchodce, který plete ponožky, vytváří šperky nebo třeba také maluje obrázky, a zkuste si domluvit nákup dárků s ním. Můžete tím přilepšit jiným lidem na veselejší Vánoce.

Místo zbytečností je v adventním kalendáři šifrovačka

Veronika Nováčková, ředitelka Zerowasters (dříve Bezobalu) Foto: Zerowasters

Náš domácí adventní kalendář už dlouho sestává z kolíčků a kartiček se zlatými čísly. Místo mlsání nebo nepotřebných věcí se každý den na kalendáři objeví nová šifrovačka. Na začátku prosince se také scházíme s partou přátel u pečení vánočního cukroví. Každý doma nebo na místě připraví několik druhů těsta a společně s dětmi válíme, vykrajujeme a pečeme. Za jeden den tak máme napečeno minimálně osm druhů cukroví a dost pro všechny rodiny. Suroviny nakupujeme v bezobalovém obchodě nebo zdravé výživě, a tak je výsledné pečivo zdravé a s minimem cukru.

Už několik let místo vánočního stromku zavěšujeme do okna velký stromek z větví. Na něj připevníme elektrická světýlka, jež máme ještě po rodičích, a ozdobičky, kterých se nám za společné soužití nahromadilo několik druhů. Vůně jehličí nám doma nechybí, každoročně si umotáme věnec z chvojí, které najdeme v lese. Ozdobíme jednoduchými ozdobami z koření a lýka a svíčkami ze včelího vosku.

Velkým tématem jsou samozřejmě dárky a aby jich nebyla přemíra. Pro mě by byl ideál nedávat si žádné dárky, ale děti takovou dohodu zatím nepřipustily. Protože už jsou ale větší, místo dopisů používáme online wishlisty, kde všichni ostatní z rodiny vidí, co si jiní přejí. Tím pádem je vždycky překvapení, jaký dárek dostaneme, a zároveň se vyhneme nakupování hloupostí, které nikdo nevyužije. Také počty dárků se snažíme minimalizovat, ale zatím jich je pro děti stále více, než bych si představovala. Balení dárků do balicího papíru už jsem dávno zavrhla, i když jsem byla naučená balicí papír používat znovu a znovu, dokud to šlo. Doma se nám z dětských oslav nahromadilo množství dárkových tašek, a tak jsme začali využívat ty. Na Vánoce je ozdobíme provázky a mašlemi a přidáme ručně vyráběné jmenovky.

Posledním hitem je také schovávání dárků po domě místo jednoho místa u stromečku. Už se ale taky stalo, že jsme některé dárky nenašli nebo našli až za několik dní. Dlouhodobě se snažíme o minimalizaci dárků a to se nám vlastně daří při následném společném hodobóžovém obědě s větší rodinou. Nejen že si dáváme maličkosti ve formě dobrot nebo kosmetiky, které se nám podařilo během roku vyrobit (marmelády, nasušené bylinky, houby nebo masti a krémy), ale udržitelný je i sváteční oběd. A to především pro mě jako pro hostitelku, když nemusím vařit přehršle jídla, ale vím, že stůl naplníme dobrotami, které každý uvařil a upekl doma. Stůl je tak vždycky rozmanitý a nají se masař, vegetarián i vegan.

Ekologickou stopu vánočního cestování kompenzuji výsadbou stromů

Soňa Klepek Jonášová, zakladatelka INCIEN Foto: INCIEN

Naše Vánoce by se daly shrnout do tří pilířů: legrace, sdílení a trocha chaosu. Ten vyplývá z toho, že co Vánoce, to jiné místo nebo přístup. I když je moje vize Vánoc i bez dárků, stále si jich pár dáváme. Balíme je třeba do novin, a tak se občas pod stromečkem smějeme s dívkou Blesku nebo rozbalujeme poklady z obalů poskládaných ve vrstvách jako matrjošky.

Jako nemateriální dárky vymýšlíme zážitky, ať to jsou poukázky na vzájemné hlídání ratolestí, nebo společné výlety. Z těch materiálních převažují knihy (i ty z druhé ruky) anebo to, co víme, že je potřebné, nebo co udělá opravdovou radost.

Co rok, to téměř tradičně jiné místo pro svátky. V minulých letech jsme byli dvakrát v Indonésii, kam jsme odletěli na měsíc trochu za kombinací práce a odpočinku, a pro Štědrý den jsme si vybrali modulární ekologicko‑sociální projekt české bandy s názvem Joshua District. Ekologickou stopu cestování v takovém případě snižujeme výsadbou lesů (byť se vymazat nedá) a stromy dáváme často jako vánoční dárek (ať už jako poukaz na brigádu do lesa při výsadbě, nebo jako jednotlivé kousky do zahrad členů INCIEN – ale ty dodáváme až na jaře).

V Česku slavíme s rodinami manžela nebo s tou mojí – letos například sdílíme Štědrý večer s rodinami pěti sester mého muže ve Winternitzově vile. Užíváme si místo, které bylo desítky let v dezolátním stavu a opět ožilo díky péči manželovy sestry Kristiny a jejího muže Davida Cysaře. S rodinou na Vysočině odléváme z olova a nejvíc legrace pak zažíváme při snaze vyvěštit z něj budoucnost. „Okultní“ praktiky doplňujeme svíčkami ve skořápkách a šupinou pod talířem pro blahobyt v dalším roce.

Miluji i další svátky vánoční, kdy se vypravujeme k babičkám nebo druhé půlce rodiny a nechybí ani už trošku přerostlý koncert vnoučat, kdy se každý snažíme zhostit nějakého nástroje nebo oživit své hlasivky. Výsledkem je spíš komická scéna než hudební zážitek, ale o tom přece Vánoce jsou – o smíchu a lehkosti!

