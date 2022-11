Když přijde vláda s plošnou podporou, je to špatně, protože zdevastovaný státní rozpočet si další takové masové výdaje dovolit nemůže. A když politik přijde s výběrovou podporou chudých, je to také špatně, protože podporuje životní styl, který by měl dávno zaniknout a rozhodně by se neměl z veřejných peněz podporovat.

Přesně tyto myšlenky se vnucují, když si člověk čte reakce na nově vyhlášený program ministerstva životního prostředí Zelená úspora Light. Připomeňme, že za celkem 1,5 miliardy se stát maximální částkou 150 tisíc na rodinu rozhodl podpořit starobní a invalidní důchodce, případně příjemce příspěvku na bydlení, kteří vlastní dům. Jde o podporu chudých, nikoliv nemajetných a za peníze od státu si mohou zateplit fasádu či střechu nebo třeba vyměnit okna. Cílem je snížení energetické náročnosti. Výhodou je, že člověk nemusí dělat složité výběrové řízení na dodavatele, což znamená, že oprava může být opravdu levná, a ne „levná s dotací“. Ke kontrole v podstatě stačí fotografie před a po, což naznačuje jednoduchou administraci.

V zásadě jde přesně o program, který je cílený, není drahý, není byrokratický a vybraným lidem pomůže.