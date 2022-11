Velké čtení

Přestože je investice do nemovitosti vzhledem k ceně i délce úvěru investicí na dlouhá léta (a většině lidí bohatě stačí jedna, maximálně dvě na celý život), při rozhodování, co a kdy koupit, se často řídí okamžikem. Takže do začátku letošního léta...