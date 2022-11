Když najímám do firmy manažera a chci si vyzkoušet, jak rychle se rozhoduje, vezmu ho tady do školní jídelny a dívám se, jak si vybírá z nabídky jídel. Když to trvá moc dlouho, vím, že není ten pravý,“ říkal mi před pár dny cestou na oběd do zmíněné jídelny majitel firmy Jablotron Dalibor Dědek.

O místo v Jablotronu jsem se neucházel, stejně jsem ale trochu znejistěl. Jestli se mi něčeho opravdu nedostává, je to právě schopnosti dělat rychlá rozhodnutí.

Docela dlouho mě to v životě trápilo, postupně jsem ale docházel k poznání, že to vlastně nemusí být tak špatná vlastnost. Několikrát jsem byl svědkem velmi rychlých manažerských rozhodnutí, která se, jemně řečeno, neukázala být nejsprávnější.

Tuhle moji životní zkušenost se zdají potvrzovat i vědecké výzkumy. Díky nerozhodnosti se rozhodujeme chytřeji. Bohužel jsme kvůli ní ale také nešťastnější.