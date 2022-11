Nový majitel sociální sítě Twitter Elon Musk se snaží přilákat kdysi nejprominentnějšího uživatele, exprezidenta Donalda Trumpa, i pomocí obscénních obrázků, které sám Musk tweetuje. Vypadá to jako další důkaz, že Musk si sice koupil něco, s čím si může dělat, co chce, ale zároveň se mu poněkud nedaří pochopit podstatu fungování svého nového majetku.

Odložme stranou ideologii, která hraje při pohledu na Twitter roli hlavně v Americe a zřejmě i v Muskově hlavě, která viděla tuto sociální síť jako hnízdo levičáků. Čistě byznysově jde o to, že Twitter léta vytvářel nějaké prostředí s nějakými pravidly, které bylo přijatelné pro tvůrce obsahu a tím pádem zajímavé pro inzerenty. Muskův manažerský chaos, který nastoupil poté, co nejbohatší muž světa sociální síť koupil, ze všeho nejvíce nahrává (spiklenecké) teorii, že Twitter koupil proto, aby ho vlastně zničil. A to přitom někteří staří manažeři našli v Muskově úvodních krocích logiku a něco pozitivního a snažili se s tím pracovat, jak píše třeba bývalý šéf moderace v deníku The New York Times.