BMW iX M60 je s cenou atakující 3,5 milionu korun nejdražším SUV, které si od mnichovské automobilky můžete koupit. Obr s délkou blížící se pěti metrům a s třímetrovým rozvorem se proto pro značku stal výkladní skříní technologií. Je to cítit snad na každém detailu, až se někdy zdá, že BMW možná příliš tlačí na pilu. Jak dobře se s takovým vozem žije, jsme zjišťovali v testu, při kterém jsme najeli 1200 kilometrů. Za cestu jsme viděli řadu udivených pohledů i vztyčených palců vzhůru.

Upřímně řečeno, model s označením M příliš nevystupuje ze zbytku nabídky této modelové řady, snad jen tím, že nabízí pěkné, decentní tmavé logo. Ostatní detaily, jako například obrovská 21palcová kola, si můžete dokoupit i k levnějším motorizacím. Je to ale dobře, zavalité SUV by s přehnanými sportovními prvky nevypadalo ideálně. Auto už tak na sebe poutá pozornost, třeba díky obří masce chladiče protažené až do nárazníku, úzkými diodovými světlomety nebo zádí, která se otvírá vzhůru spolu s brzdovými světly jako jeden obrovský monolit. I venku už lze narazit na zajímavé technologické prvky. Třeba kliky, kterými jsou vlastně jen otvory ve dveřích se skrytým tlačítkem, nebo příď, jež má samoopravovací schopnosti. Pokud ji poškrábete, měly by se šrámy vlivem tepla zacelit.

Vstup do kabiny bezrámovými dveřmi vás přenese do atmosféry, která připomíná lobby pětihvězdičkového hotelu. Díky tomu, že auto nepotřebuje převodovku, není tu klasický tunel mezi řidičem a spolujezdcem. A i když bylo zapotřebí nainstalovat vysokou skříňku, která poslouží jako opěrka, úložiště a centrum ovládání, působí kabina velmi vzdušně. Pomáhá tomu navíc i masivní střešní okno, které se nekryje clonou, ale elektricky ztmavuje. Vesmírně zprvu působí i posaz za dvouramenným volantem, který je z nějakého důvodu šišatý, což opravdu nebylo nutné. Ostatně křesla, ve kterých sedíte, jsou velmi pohodlná a nabízí velké množství nastavení pomocí tlačítek na dveřích, které připomínají krystaly. Má to ale háček, pokud je například spolujezdkyně jako ta naše menšího vzrůstu, bude se neustále bouchat hlavou do plastového rámečku, který někdo nepatřičně nainstaloval do části s hlavovou opěrkou. Protože jsou sedadla z jednoho kusu, nelze s tím nic udělat.

I když bavorské SUV váží 2,6 tuny, vystřelí na stovku za 3,8 sekundy.

Levitující displeje

Palubní deska je sice velká, ale pocitově v prostoru nepřekáží, protože díky ostré hraně a tmavému zbarvení jakoby plave v prostoru. Dvojice obrovských obrazovek přístrojového štítu a multimediálního systému iDrive se zase vznáší nad ní. Obrazovky mají minimální rámečky a stojí na skrytých nožičkách. Vše se ovládá na panelu uprostřed, který lze prohlásit za malé umělecké dílo. Je tu dřevěná destička s dotykovými tlačítky, jejíž dominantu tvoří nízký kruhový volič s křišťálovým designem. Moc pěkná je i minimalistická páčka pro jízdní volby a možná i proto, že už to není převodovka jako v běžném voze, nemá volbu P. Prostě jakmile dojedete na místo, jen vypnete motor a auto se samo zajistí. Je dobře, že zůstalo i fyzické ovládání audia, kterým je otočný váleček, jak jinak než v křišťálovém designu.

BMW iX M60 Další 2

fotografie

Po nastartování se auto ohlásí jemnou znělkou a můžete vyrazit. Přes jeho velikost se s ním dobře manévruje, protože pomáhá natáčení zadních kol. Navíc posilovač řízení je velmi aktivní, a nenutí vás tedy se při otáčení volantem sem a tam příliš namáhat. BMW iX M60 pohání dva elektromotory, které dohromady produkují až obscénní výkon 455 kW neboli 619 koní. Ještě šílenější je točivý moment 1100 Nm. Výsledkem je, že i když tento elektromobil váží 2,6 tuny, dokáže z nuly na 100 km/h vystřelit za 3,8 sekundy, což je stejně rychle jako Porsche 911 Carrera S. Maximum je obligátních 250 km/h.

Technická data Délka – 4953 mm

Šířka – 1967 mm

Výška – 1695 mm

Rozvor – 3000 mm

Kufr – 500 l

Hmotnost – 2584 kg

Výkon – 455 kW

Točivý moment – 1100 Nm

Kapacita baterie – 105 kWh

Dojezd – 561 km

Max. rychlost – 250 km/h

Zrychlení 0–100 km/h – 3,8 s

Základní cena – 3 493 100 Kč

Způsob, jakým tohle auto zrychluje, je šokující. Tedy nejen pro spolujezdkyni, která se pokaždé praští do hlavy o plastový rámeček na sedadle. I pro řidiče. Po sešlápnutí plynu se dostaví pocit, jako by vůz nakopl rozzuřený kůň. Auto pak letí jako na nekonečné gumě z praku a nejeví náznaky zpomalení ani ve vysoce nelegálních rychlostech. Výsledkem je, že se z okolní dopravy stane spíš statická překážka, kterou vy jednoduše přeskáčete velmi kvapným předjížděním.

Protože elektromobilu chybí přirozeně zajímavý zvuk motoru, nahrazuje ho iX M60 jinými tóny. Ve sportovním režimu se zdá, jako byste řídili hvězdnou loď, která právě vstupuje do nadsvětelné rychlosti. Je to šílené a intenzivní. Skladatel filmové hudby Hans Zimmer ale navíc vytvořil zvuky pro dva přidané módy (dostupné právě jen pro model M60). Jeden se nazývá expresivní, kdy se při akceleraci a brzdění ozývají smyčce a hlasitost se mění podle toho, jak sešlápnete pedál. Zní to, jako když se kvarteto připravuje na koncert. To relaxační mód je jakýmsi sborovým mručením, které kabině dodává až sakrální atmosféru. Je to bezesporu zajímavé, ale nejsme si jistí, jak dlouho to řidič vydrží. My jsme nakonec během dlouhé cesty nejraději jezdili prostě jen tiše.

Vzduchový podvozek (má nastavitelnou výšku pro případnou cestu do terénu, kterou ale kvůli velkým drahým kolům nedoporučujeme) nepatří sice k nejměkčím, ale i nerovné české silnice dokáže solidně vyhladit. Rázy od kol prakticky neexistují a auto i díky natáčení zadních kol působí za jízdy sebejistě. Vzhledem k vysoké hmotnosti je potřeba počítat s náklony, ale nejde o zásadní problém, přece jen je těžiště nízko. Hlavní doménou tohoto modelu je i tak hlavně velmi pohodlné cestování na dlouhé vzdálenosti. Nebyli jsme unavení ani po celodenní cestě.

Hledání rychlých nabíječek

BWM iX M60 má jednu z největších baterií mezi elektromobily. Její využitelná kapacita je 105 kWh, k tomu ji lze nabíjet výkonem až 200 kW, čistě teoreticky ji tedy na ultra rychlé veřejné stanici doplníte za půl hodiny. Výkonné a těžké auto má ale také velmi vysokou spotřebu. Při naší cestě z Prahy do Krakova a zpět si na dálnici při dodržování povolené rychlosti řeklo o 28 kWh na 100 km, na okreskách a ve městě pak spotřeba klesala k 22 kWh. Udávaný dojezd až 566 kilometrů na jedno nabití je tedy na takové cestě nedosažitelný, spíš je dobré počítat tak se 400 až 430 kilometry, 500 se dá dosáhnout ve městě. Naštěstí chytrá navigace dojezd propočítá podle toho, po jakých silnicích jedete do svého cíle, takže nebudete překvapeni.

Kombinace velké baterie a vysoké spotřeby ale znamená nutnost hledat jen velmi výkonné nabíječky. I zastávka na 50kW stanici by totiž mohla znamenat dvě hodiny čekání. Nabíječek, které umí 100, 150 a více kW, je zatím stále málo. Není od věci také upozornit na fakt, že za rychlé dobíjení se platí velmi vysoké částky. Například síť Ionity chce 21 korun za jednu kilowatthodinu. Při dálniční spotřebě by tak jeden ujetý kilometr vyšel na 5,88 koruny, což je, jako byste jeli s benzinovým autem se spotřebou 14 litrů na 100 km.

BMW ovšem k vozu dodává nabíjecí kartu, která umožňuje připojení ke čtvrt milionu stanic napříč Evropou a u některých nabízí i určité slevy. Rychlé dobíjení pak vyjde na 8,50 Kč za kWh. Ionity se to sice netýká, ale pro tuto síť si lze na kartu nahrát tarif za 335 Kč měsíčně, kdy pak jedna kilowatthodina vyjde na 7,90 Kč. Samotná karta BMW Charging je na rok zdarma, pak se platí 150 Kč měsíčně. BMW má přesně vyjednané i ceny v dalších zemích, všechny jsou dostupné v ceníku. Během naší cesty jsme se přitom setkali jen s jednou stanicí, která se odmítala s vozem spojit. Šlo o polskou síť Orlen, která k aktivaci vyžaduje aplikaci. Naopak anonymní nabíječka u hotelu ve Vratislavi fungovala. Vyúčtování za nabíjení pak chodí jednou měsíčně, podobně jako třeba od vašeho telefonního operátora.

Relativní zmatek v cenách a tarifech ale není problém BMW, nýbrž energetických společností. Ukazuje se ale, že jakmile s vozem vyjedete mimo dosah svého domácího připojení, budete povětšinou platit částky, které už dnes odpovídají vozům se spalovacím motorem, nebo je dokonce přesahují. I proto je BMW iX M60 úžasným elektromobilem pro ty, kteří nehledí na náklady, ale spíš chtějí řídit to nejlepší, co v daný moment existuje. My bychom raději sáhli po méně výkonných variantách. I základní iX xDrive40 má víc než dostatečný výkon 240 kW a 77kWh baterii. Přitom stojí o jeden a čtvrt milionu korun méně.

Článek byl publikován ve speciální příloze HN Elektromobilita.