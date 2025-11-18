Z elegantního černého SUV čínské značky BYD vystupuje Luiz Inácio Lula da Silva, prezident Brazílie, hostitelského státu letošní klimatické konference COP30. Ještě než ve svém projevu přivítá v amazonském městě Belém hlavy států, které se sjely 6. a 7. listopadu na Summit lídrů, vysílá jasnou zprávu. Tím, že si největší jihoamerický stát vybral čínské elektromobily jako oficiální dopravní prostředek, signalizuje, že v rámci své nízkoemisní transformace se obrací právě na Čínu.

A není jediný.

  • Proč Brazílie zvolila čínské elektromobily jako oficiální dopravní prostředek.
  • Jak čínská průmyslová politika pohání globální rozmach nízkoemisních technologií.
  • Kolik investic plynulo do obnovitelných zdrojů v roce 2024 a jak to ovlivňuje trhy.
