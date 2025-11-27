Svět politiky brzdí a slevuje ze stanovených opatření ochrany klimatu. USA i Evropská unie přehodnocují své ambice snižování emisí skleníkových plynů, a to prizmatem jak konkurenceschopnosti, tak bezpečnosti a soběstačnosti s ohledem na růst geopolitického napětí.

Firemní sektor je na tom trochu jinak. Většinou nestojí a nepadá s momentálními politikami a regulacemi. Společnosti se musí řídit svými klíčovými stakeholdery, tedy zejména zákazníky a akcionáři.

To potvrdil i průzkum EY Global Climate Action Barometr, podle kterého má 64 procent velkých globálních firem plán přechodu na nulové emise skleníkových plynů. Nedávno zveřejněné údaje z českého trhu ve studii Climate and Sustainable Leaders Czech Republic, nazvané Carbon Tracker 2025, potvrzují, že i české společnosti se hodlají držet trendu: plány na jejich snižování má většina z nich (56 procent).

Jedna věc jsou však deklarace a záměry a druhá reálné činy a tvrdá data. Z uvedeného globálního průzkumu EY totiž zároveň vyplývá, že většina firem nevykazuje pokrok směrem ke svým závazkům. A až dvě třetiny firem nemají vypracovaný plán, jak jich realisticky dosáhnout. Jako krátkodobá strategie může absence praktických kroků a investic fungovat, ze střednědobého hlediska je to však rizikem. Hrozí přerušení spolupráce nebo tlak na skokové investice, které pak ohrozí konkurenceschopnost podniků.

Ani zpětná vazba z českých firem není bez pochybností. Největší znečišťovatelé z většiny nemají stanovené cíle, konkrétně devět ze sledovaných 16 energetických společností. Ostatní odvětví přitom spoléhají na to, že právě energetika bude tahounem dekarbonizace, a předpokládají pokles svých emisí, aniž by musela tuto agendu aktivně řešit.

I přes tyto nejistoty však společnosti nevyčkávají na změny v regulaci nebo nové standardy a postupují nezávisle. A fakt, že stále převažuje trend zpřísňování dekarbonizačních cílů nad jejich rozvolňováním, ukazuje, že dlouhodobá rizika, včetně těch souvisejících se změnou klimatu, jsou hrozbou i pro samotný firemní sektor, který je bere, alespoň prozatím, vážně.

