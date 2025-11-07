V prohlášeních různých ekologických organizací se čím dál víc objevuje zklamání a kritika. Hlavně poté, co ministři životního prostředí zemí Evropské unie ve středu výrazně zmírnili původní návrh, jak by měla EU snížit emise do roku 2040. „Ministři podlehli tlaku blokujících zemí,“ tedy včetně Česka, tvrdí například vlivné sdružení Climate Action Network (CAN).
„Je to trapné a krátkozraké,“ přidal se Diederik Samsom, někdejší nejbližší spolupracovník Franse Timmermanse, který byl jakožto výkonný místopředseda Evropské komise hlavním autorem návrhů na dosavadní podobu Green Dealu.
Politiků, kteří by trvali na naprostém naplnění všech „zelených“ cílů, které země EU v minulých letech schválily, ale v Evropě výrazně ubylo. Naopak, Green Deal se začíná měnit, a to mnohdy podstatným způsobem. Nastupující česká vládní koalice hnutí ANO, SPD a Motoristů by chtěla jít ještě výrazně dál. Uspět může, pokud na svou stranu jakožto reprezentant Česka dokáže získat dostatečné množství dalších zemí EU.
Co se dočtete dál
- Jak se Green Deal mění.
- Co dalšího se dá čekat.
- Co v tom může prosadit Babišova vláda.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.