Státy Evropské unie si musí dát cíl na snížení emisí do roku 2040. Zavazuje je k tomu zákon. Jmenuje se klimatický zákon a země EU ho společně schválily v roce 2021. Česko zastupované vládou vedenou hnutím ANO bylo pro.
Debata tedy není o tom, jestli nějaký nový cíl na snížení emisí vůbec mít, ale jak vysoký by měl být. Že to z prohlášení politiků vznikající české vlády v čele s Andrejem Babišem zní jinak, to je fakt. Svědčí ale pouze o jejich neznalosti reality, nebo o tom, že vědomě nemluví pravdu. Jasná většina států unie trvá na tom, že se klimatický zákon měnit nemá. A nový cíl ani není možné českou vládou vetovat, jak zcela mylně opakuje Babiš. Zasadil se o to on sám, když jeho kabinet klimatický zákon podpořil. Právě kvůli tomu se o nových zelených cílech už nehlasuje jednomyslně, ale kvalifikovanou většinou.
Jde tedy jen a pouze o to, jak přísný nový cíl bude. Současná česká vláda se zapojila do koalice zemí, které ho chtěly co možná nejnižší. A podařilo se jim skutečně dosáhnout hodně velkých ústupků. Jejich součástí je navíc i zmírnění pravidel pro systém emisních povolenek pro budovy a dopravu ETS2, velké téma české politické debaty. Celkově je to pro Česko a dalších několik zemí až nečekaně velké vítězství.
Co se dočtete dál
- Jaký je skutečný konečný cíl EU na snížení emisí do roku 2040?
- Proč Česko v minulosti podpořilo klimatický zákon a jak to omezuje možnost veta?
- Jaké konkrétní ústupky Česko a spojenci získali při vyjednávání?
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.