Končící premiér Petr Fiala (ODS) by měl podle Andreje Babiše (ANO) použít právo veta a zablokovat chystaný evropský cíl na snížení emisí do roku 2040. „Chtěl bych vyzvat pana premiéra, aby to odmítl, aby se zachoval jako chlap a člověk, kterému záleží na budoucnosti naší země,“ prohlásil Babiš. Fiala měl podle něj veto uplatnit na čtvrteční Evropské radě, tedy summitu lídrů zemí Evropské unie v Bruselu. Jeho jednání se podle očekávání protáhla až do noci na pátek.
Co se dočtete dál
- Jak se Babiš postaral o to, že Fiala teď nový emisní cíl nemůže vetovat.
- Proč se o to nepokusí třeba ani Babišův spojenec Viktor Orbán.
- V jaké podobě nový cíl nejspíš nakonec projde.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.