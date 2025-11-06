Boj proti klimatické změně přestal být politicky sexy. Tedy přinejmenším v řadě západních zemí Spojenými státy počínaje. Očekávat, že by to mohla změnit další klimatická konference OSN, COP30 v Brazílii, která začíná v pondělí a které předchází páteční summit světových lídrů, je naivní.
Co se dočtete dál
- Jaké jsou kořeny klimatických konferencí.
- Co udělala Čína lépe než Evropa.
- Proč změkčit Green Deal v Evropě.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.