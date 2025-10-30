Před třiceti lety přišel teoretik mezinárodních vztahů Barry Buzan spolu s dalšími kolegy s konceptem sekuritizace. Jde zjednodušeně řečeno o tezi, že v zásadě všechno lze uchopit jako bezpečnostní problém. V polovině 90. let se to zdálo jako přestřelené, tehdy se hovořilo o míru a vítězství liberální demokracie a globalizace jako pořádku postaveného na dodržování pravidel. Nyní se naopak zdá, že tato zpočátku možná „šílená“ teorie ve světle ruské hrozby nebo uprchlické krize v podstatě platí.
A to je problém hlavně pro liberální demokracii, která podle Buzana narazila do zdi. „Svět čeká opět jako v minulosti jiná politická ekonomie, postavená na kombinaci kapitalismu a vlády tvrdé ruky, tedy fašismus,“ řekl tento profesor prestižní London School of Economics v rozhovoru pro HN, který poskytl na konferenci Czech Security Forum v Praze.
Cítíte nějaké uspokojení, že třicet let po vydání vaší knihy se ukázalo, že jste dokázal předvídat budoucnost?
Nepřijímám za to odpovědnost. Fašistická krajní pravice v současné době mimořádně efektivně využívá sekuritizaci k centralizaci moci ve vládě. Podívejte se na to, co dělá Trumpova administrativa. Americká ústava umožňuje prezidentovi a výkonné moci velké pravomoci v bezpečnostních otázkách. Takže tím, že ze všeho dělají bezpečnostní problém, jsou schopni přesunout všechny druhy ekonomických a sociálních a dalších otázek do prezidentské sféry. Svým způsobem mi to přijde úžasné, ta bezohlednost a efektivita, s jakou se to dělá. Demontuje se tím americká ústava, ale je to velmi účinný nástroj. Musíte před nimi smeknout klobouk, že ho tak dobře využívají – i když mi to přijde děsivé.
Na konferenci v Praze jste mluvil o druhé studené válce. V té první to byl souboj ideologií. Za co jako kolektivní Západ bojujeme v té druhé?
