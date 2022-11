Po červencovém nástupu Aleše Michla do čela České národní banky a obměně jejího vedení se v měnové politice dějí velké věci. Již v létě změnila ČNB horizont své měnové politiky, protáhla ho z rozmezí 12 až 18 měsíců na 18 až 24 měsíců. Po čtvrtroce přichází v tichosti obrat. Horizont určující cenu peněz centrální bankéři zkrátili o tři měsíce, nyní je to 15 až 21 měsíců.

Je to jako v antické bajce: když je něco příliš krátké, natáhne se to, a když je to naopak příliš dlouhé, tak se to zkrátí. Postup, jaký zcela vybočuje z dosavadní praxe. Na dotaz HN, zda někdy došlo ke dvěma změnám časového horizontu měnové politiky po sobě, mluvčí ČNB Petra Vodstrčilová odpověděla, že ne. „Posunuli jsme se od léta v čase o jedno čtvrtletí a současně se zdá, že vnější nákladové šoky již mají svůj vrchol za sebou. Jejich extrémně silný proinflační vliv na domácí meziroční růst spotřebitelských cen tak pravděpodobně odezní koncem roku 2023,“ komentuje změny Vodstrčilová.