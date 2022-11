Náklady na provoz auta s pohonem na naftu, benzin nebo elektřinu se postupně sbližují, za určitých podmínek může být elektromobil i ve výhodě. Celkové náklady na vlastnictví vycházejí u elektromobilů podobné jako u aut se spalovacími motory zatím jen v kategorii dražších manažerských vozů. Do firem proto přichází elektromobilita shora, popisuje v rozhovoru Martin Brix, šéf firmy LeasePlan ČR.

Elektromobilita se v Česku rozjíždí pomalu. Mohlo by to být lepší?

Musím předeslat, že nám jako LeasePlanu podíl elektromobilů roste rychleji než na celém českém trhu, s tím jsme spokojeni. Celkově však jde o nízká čísla, která odrážejí úroveň infrastruktury a podpor. V rámci LeasePlanu pravidelně vyhodnocujeme připravenost na elektromobilitu v jednotlivých zemích Evropy a Česko z toho vychází nejhůř. Je smutné vidět, že nás předbíhají země jako Rumunsko, ale pro vládu by to mohla být inspirace.

Jaké tedy jsou konkrétní výsledky a čím si je vysvětlujete?

Za rok 2021 tvořily elektromobily 1,2 procenta registrací v Česku, v portfoliu LeasePlanu to bylo obdobné. Velkou roli hraje osvěta. Nabízíme zákazníkům širokou škálu služeb, ukazujeme jim data, z nichž vychází konvergence nákladů: u dieselu rostou, u elektromobilu se blíží vozidlům na benzin, která nejčastěji slouží v provozu na kratší vzdálenosti. Celkové náklady na vlastnictví zatím u elektromobilu nevycházejí lépe, ale vycházejí blízko a rozdíly se za určitých podmínek snižují. Zejména u firem, které mají zelené ambice, instalují solární střechy a auta nabíjejí i s využitím vlastních zdrojů.

Zájem o leasing se zvyšuje i vlivem inflace, která způsobuje kolísání cen.

V jakých kategoriích vozidel je tento rozdíl nejmenší?

Největší potenciál je u dražších manažerských vozů. Zde je rozdíl v pořizovací ceně nejmenší, zejména u plug‑in hybridů. Do firem tedy elektromobilita přichází shora, což je dobře, protože pokud management prosazuje zelené cíle, musí jít sám příkladem. Nejvýznamněji to je vidět u zahraničních společností, které přijaly závazky na evropské úrovni a iniciativu čekají i od české pobočky.

Foto: Honza Mudra

Můžete jejich rozhodnutí nějak ovlivnit?

Nenutíme nikomu jedno ani druhé, ale upozorňujeme na standardy ESG (z anglického Environmental, Social and Governance, hodnocení odpovědnosti firem v oblasti sociálních a environmentálních dopadů jejich činnosti – pozn. red.), které se do budoucna promítnou do financování. Vysvětlujeme manažerům, že je pro ně výhoda, když si elektromobilitu vyzkouší sami. Že hladkému a postupnému přechodu pomůže, když vozidla nejdříve přidělí zaměstnancům, kteří mají zájem a ostatním předají zkušenosti. Také je však upozorňujeme, že obchodníci, kteří křižují celou republiku, logicky nebudou mezi prvními.

Jak můžete podpořit firmy, které mají zájem?

Ukazujeme jim data o různých typech automobilů, doporučujeme, jak postavit flotilovou politiku. Nabízíme doplňky jako nabíjecí kabely s wi‑fi, které vysílají informace o odebrané energii, aby mohli zaměstnanci nabíjení doma vyúčtovat ve firmě. Tuto funkci pokrývají naše telematické jednotky: sledují stav baterie a ze souřadnic GPS poznají, že nabíjíte doma nebo na chalupě. Do leasingu můžeme zahrnout i wallbox. Pořádáme také setkání se zástupci zahraničních firem, aby našim zákazníkům předávali zkušenosti. Například slovenská Voltia, která vyrábí elektrické užitkové vozy, sdílí datové zkušenosti v oblasti elektromobility.

Mají firmy stejný zájem i o plug‑in hybridy?

Ano, ale výsledky nejsou tak přesvědčivé. Dochází k paradoxu, kdy firma ve snaze o ekologický přístup zařadí plug‑in hybridní vozy do flotily a zaplatí za ně vyšší splátku, ale v provozu se jí vrací vyšší spotřeba a emise CO₂. Reálné hodnoty jsou extrémně citlivé na poměr kilometrů na elektřinu a na benzin. V praxi vycházejí celkové náklady na vlastnictví plug‑in hybridu příznivě jen v případě, že řidič přísně dodržuje profil podobný testovací metodice automobilky.

Martin Brix generální ředitel, LeasePlan ČR V LeasePlanu působí od roku 1999, ředitelem je od února 2018. V letech 2007 až 2012 rozjížděl a vedl rumunskou pobočku, která se stala jedničkou tamního trhu. V roce 2016 vyhrál prestižní anketu CFO Clubu Finanční ředitel roku. Foto: Honza Mudra

To se po zkušenostech ze západních zemí dalo jistě čekat. Jakým způsobem s firmami komunikujete na toto téma?

Naše technické oddělení sleduje mimořádnou složitost zdvojeného pohonného ústrojí, náročnou údržbu a důležitost správného využívání vozu. Pokud firma přijde s tím, že chce poradit, máme pro ni připravený koncept, ve kterém ukážeme všechny aspekty. Obecně platí, že zákazníci se s námi o hybridech radí méně než o elektromobilech. Některé firmy už mají plug‑in hybrid zahrnutý v interních pravidlech a nám volá teprve řidič, který objednává konkrétní vůz. Setkali jsme se i s tím, že auto nedostalo zvýhodněnou registrační značku EL, protože kvůli doplňkům jako velká kola přesáhlo padesátigramové emise CO₂ a řidič si toho v konfigurátoru nevšiml. Po této zkušenosti firma začala objednávat rovnou elektromobily.

Jak elektromobilita změní vaše odvětví?

Pozorujeme jasný trend směrem k elektromobilitě, celé odvětví se posouvá tímto směrem. V LeasePlanu jsme připraveni tento vývoj podporovat například členstvím v mezinárodní iniciativě EV100 anebo ambicí dosáhnout do roku 2030 nulových emisí v naší flotile.

Očekáváte, že poroste zájem o leasing?

Ano, existuje silný trend od vlastnictví automobilů k předplaceným službám a v důsledku toho naše podnikání silně roste, a to nejen v oblasti osobních automobilů, ale stále více také na poli užitkových vozidel. Zájem o leasing se zvyšuje i vlivem inflace, která způsobuje kolísání cen. Očekáváme, že v tomto prostředí budou zákazníci stále více oceňovat předvídatelnost a jistotu, kterou jim operativní leasing přináší.

Vlna pandemie a lockdownu přinesla prodlužování nájmů. Vrací se situace k normálu?

Spíše ne. Nedostatky v dodavatelských řetězcích, které komplikují výrobu automobilů, vedou k tomu, že mnoho zákazníků volí i dnes prodloužení smlouvy, když čekají na nová vozidla. Rádi této poptávce vyhovíme, protože tak zajistíme jejich mobilitu.

Jak se vyrovnáváte s inflací?

Díky našemu obchodnímu modelu máme dobrou pozici k tomu, abychom se s inflací vyrovnali. Dlouhodobý charakter leasingových smluv zabraňuje náhlým výkyvům cen a dělá z nich jednu z předvídatelnějších položek v rozpočtu společnosti nebo domácnosti. Navíc můžeme řídit nárůsty cen v servisu a údržbě díky naší preferované dealerské síti, se kterou uzavíráme kvalitní dohody o servisu pro naše zákazníky a jejich řidiče. Z toho plyne, že leasing může být v obtížných ekonomických časech ještě populárnější než obvykle.

Přikročují firmy i k omezení počtu vozů, které by zaměstnanci sdíleli?

Nepřikročují, jak už jsem řekl, patrný je naopak ústup od vlastnictví vozu směrem k předplaceným službám. Firmy dnes požadují více automobilů, nikoli méně.

LeasePlan obchoduje i s ojetými vozy. Je o ně mezi firmami větší zájem?

Také v sektoru ojetých vozů pozorujeme velkou poptávku po našich službách, je to dáno i problémy v nabídce nových automobilů. Jsme dobře připraveni tuto poptávku uspokojit, protože každý rok dodáváme na trh tisíce vysoce kvalitních ojetých vozů. V poslední době šlo o jednu z nejdynamičtějších částí našeho podnikání.

Článek byl publikován ve speciální příloze HN Elektromobilita.