Každý den se ve svém kyjevském bytě dívá na fotografii Mariupolu s typickou vodárenskou věží. Kousek od ní si koncem loňského roku pořídila byt. Z města však třicetiletá historička Olga Děmidková uprchla s tříletým synem po začátku války. Nejdříve do Česka, po třech měsících se vrátila do vlasti, do Kyjeva. V posledních týdnech pečlivě sleduje postup ukrajinské armády a doufá, že osvobozeno bude i její rodné město. Poté, co ruská armáda opustila Cherson, její naděje zesílily.

„Vím, že město, které jsem milovala, už neexistuje, ruské bomby ho zničily. Pokud ho ale znovu osvobodíme, chtěla bych pomáhat ho znovu obnovit,“ vysvětluje drobná mladá žena. Zprávy, které zatím z Mariupolu přicházejí, ji netěší. Ve městě, v němž v době míru žilo přes 400 tisíc lidí, jich nyní přežívá 50 až 60 tisíc. Převážně jde o obyvatele v důchodovém věku.