Měnová krize, to zní českým uším jako termín z minulého století. Také jsme ji tehdy naposledy zažili. Jak moc se od května 1997, kdy poslední měnová krize vyvrcholila, svět změnil, ukazuje třeba to, že tehdy se propad koruny nejvíc projevoval na německé marce, tedy měně, která už dávno neexistuje. Otřes tehdy vedl ke změně politiky ČNB, k přechodu na plovoucí kurz, což je odolnější měnový režim, který centrálním bankéřům dává mnohem větší volnost. Přesto velká japonská investiční banka Nomura, která působí globálně, nyní přišla s varováním, že Česko je ohroženo měnovou krizí. A to v horizontu jednoho roku.

Jak akutní nebezpečí to je?