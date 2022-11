Když jsem se minulý týden bavil s ekonomem mezinárodního měnového fondu, který má na starosti kromě České republiky ještě Dánsko a Izrael, položil mi zajímavou otázku. Proč berou Češi zelenou revoluci tak cynicky. V Dánsku i v Izraeli, říkal, tím podnikatelé a podnikatelky skutečně žijí a funguje to spíše tak, že podnikatelská obec tlačí vládu a „ty nahoře“, aby s tím něco dělali. V České republice je to naopak, tady se zdá, že je-li tu vůbec někdo, kdo něco tlačí, tak je to spíš vláda. A podnikatelé, volky nevolky, spíš nevolky, nějak tak mir nichts dir nichts, následují, co tedy musí, ale myslí si o tom své.

