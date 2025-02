Ocelářský průmysl byl odpradávna výkladní skříní české ekonomiky a také jedním z důvodů, proč jsme v období první republiky patřili mezi ekonomicky nejsilnější země na světě. Od té doby se pochopitelně mnohé změnilo, ale největší revoluce v tomto odvětví je pravděpodobně teprve před námi.

Evropská komise se zavázala k tomu, že Evropa sníží emise oxidu uhličitého o 55 procent ve srovnání s rokem 1990 (Fit for 55) do roku 2030 a do roku 2050 dosáhne uhlíkové neutrality (stejně jako Velká Británie či Austrálie, Čína až v roce 2060 a Indie dokonce až do roku 2070). K těmto ambiciózním cílům bude muset přispět i ocelářský průmysl jakožto jeden z označovaných představitelů „špinavé“ výroby.

Zbývá vám ještě 90 % článku

Co se dočtete dál Jaká finanční břemena čekají na firmy?

Proč je důležité chránit českou konkurenceschopnost v ocelářství?

Jaké příležitosti skrývá ocelářský průmysl v ČR?