Jestliže má Evropská unie ekonomicky dohnat Spojené státy, musí mimo jiné zalít vnitřní trh miliardami eur, podobně jako to v poslední době udělala právě Amerika. A pokud by unie skutečně zřídila například fond pro zvýšení konkurenceschopnosti v rámci zelené transformace, měla by jeden z největších potenciálů z členských zemí Česká republika. Vyplývá to z modelu tří mezinárodních institucí, který byl minulý týden představen ve Varšavě na konferenci zelených konzervativců o energetické bezpečnosti ve střední Evropě.

Model dochází k podobným závěrům jako studie představená spolkem Druhá ekonomická transformace na pražské konferenci HN Green Deal Summit letos v září. České firmy podle ní mají silnou výchozí pozici v řadě oborů spojených se zelenou transformací, která by se podle představ lídrů EU měla stát základem vyšší konkurenceschopnosti evropské ekonomiky.

