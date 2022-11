V Číně raketově roste prodej plicních ventilátorů a kyslíkových masek. Pořizují si je přitom nikoliv nemocnice, ale přímo řadoví obyvatelé. A to proto, že počítají s tím, že jejich zemi brzy zasáhne dramaticky silná vlna covidu-19. „Je nevyhnutelné, že nemocnice nebudou mít dost lůžek, aby mohly ošetřit všechny pacienty. Musím si být jistý, že můj otec dostane léčbu doma, pokud ho jednotka intenzivní péče nebude moci přijmout,“ řekl deníku Financial Times Číňan, který právě koupil ventilátor pro svého 74letého otce.

Ukazuje to, že stále více Číňanů nevěří, že by jejich vláda mohla nadále udržet svou politiku nulové tolerance covidu – zatímco takřka všechny země světa už začaly s tímto virem běžně žít, čínské vedení trvá na jeho úplném vymýcení. A to i za cenu drastických lockdownů, do kterých uzavírá desítky milionů lidí. V zemi však proti této politice sílí protesty. Jsou největší od roku 1989, kdy komunistický režim zmasakroval demonstranty na pekingském náměstí Nebeského klidu.

Přinášíme odpovědi na klíčové otázky související s koronavirem v Číně.