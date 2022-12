Po skoro dvou a půl měsících naprosté nehybnosti je to aspoň malý krok k tomu, aby v Praze přece jen vznikla koalice na vládním půdorysu. Trojice stran Spolu totiž tento týden ustoupila s tím, že už netrvá na nominaci obžalovaného Jana Wolfa z KDU-ČSL na radního. A Piráti naopak začali na jednání chodit bez zástupců uskupení Praha sobě, a to po více než měsíčním ubezpečování, že pokud mají do koalice jít, musí to být právě s Prahou sobě.

