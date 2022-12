Kritická infrastruktura včetně bezpečnosti a spolehlivosti dodávek elektřiny může být mnoha způsoby ohrožena. Posílili jste vzhledem k aktuální situaci zabezpečení přenosové soustavy?

Ochrana přenosové soustavy je naprostou prioritou, na její bezpečný a spolehlivý provoz jsou totiž navázány snad všechny oblasti života v našem státě. Společnost ČEPS, výhradní provozovatel přenosové soustavy ČR, se jí dlouhodobě věnuje na několika úrovních. Počínaje rozvojem a modernizací soustavy až k fyzické a kybernetické bezpečnosti. Na zvládání možných krizových situací se pravidelně připravujeme v rámci součinnostních cvičení, která pořádáme ve spolupráci s Armádou ČR, složkami integrovaného záchranného systému, provozovateli distribučních soustav a dalšími subjekty. Úroveň bezpečnostních hrozeb přitom nepřetržitě monitorujeme a vyhodnocujeme, rovněž máme nastaven systém rychlé reakce pro případ, že by se bezpečnostní situace zhoršila.

Jak se bezpečnost a spolehlivost soustavy v posledních letech zlepšuje?

Naše společnost přenosovou soustavu průběžně rozvíjí a modernizuje, aby tak bezpečnost a spolehlivost jejího provozu posilovala. Ročně do rozvoje soustavy investujeme přibližně pět miliard korun a můžeme být hrdí na to, že tuzemská soustava patří k nejrobustnějším a nejspolehlivějším v Evropě. Z nejvýznamnějších investičních akcí, které probíhají v letošním roce, lze zmínit například zdvojení vedení 400 kV V450/428 mezi rozvodnami Výškov v Ústeckém kraji a Babylon v Libereckém kraji či rekonstrukci transformovny Kočín v Jihočeském kraji. Je to důležité i z mezinárodního hlediska, protože naše soustava je součástí propojené evropské sítě a některé její prvky patří do evropské kritické infrastruktury.

Pokud by došlo k poškození některého prvku přenosové sítě, jak rychle to ČEPS zjistí a začne řešit?

Dispečeři ČEPS soustavu neustále dálkově monitorují a o výpadku jejího konkrétního prvku z provozu se dozvědí okamžitě. Následně jsou na místo vysláni zaměstnanci údržby, aby zjistili podrobnější informace a rozsah poškození. V případě, že se zjistí poškození zaviněné působením nějakého mimořádného meteorologického jevu, ČEPS ihned začne řešit zprovoznění narušené sítě, respektive opravu daného prvku.

Hovoříme zejména o fyzické bezpečnosti, nicméně aktuálně diskutovaným tématem je také kybernetická bezpečnost.

V této oblasti úzce spolupracujeme s Národním kybernetickým úřadem (NÚKIB). Součástí této spolupráce je i společné procvičování reakcí na krizovou situaci způsobenou případným kybernetickým útokem nejrůznějšího druhu. V této souvislosti musím zdůraznit především téma digitalizace, která je pro budoucnost energetiky nezbytným procesem, dá se říci, že je to přímo klíčová záležitost. ČEPS v posledních letech významně digitalizuje všechny své činnosti. Všechny naše rozvodny jsme již v minulosti převedli na dálkové ovládání, průběžně aktualizujeme a vylepšujeme řídicí či informační systémy a testujeme nové technologie v rámci inovačních projektů.

