Situací, kdy člověk potřebuje mít u sebe hotovost, stále ubývá. Kromě občasného dýška v hospodě nebo příspěvku pouličním umělcům už lidé mince či bankovky téměř nepotřebují. Rozvoj digitálních platebních metod nabral v posledních letech překotnou rychlost a o jeho budoucnosti diskutovali odborníci z oblasti plateb a bankovnictví na 9. ročníku konference Cashless Future powered by Visa, kterou v pražském Karlíně uspořádaly Hospodářské noviny.

Největším fenoménem jsou v tuzemsku platby mobilním telefonem. „Česko je v tom absolutní jedničkou v Evropě,“ potvrdil na základě posledních statistik generální ředitel společnosti Visa pro Česko, Maďarsko a Slovensko Marcel Gajdoš. Díky spolupráci bank a ochotě dostat na trh inovativní nástroje patří Česko mezi země s nejrozvinutějšími platebními technologiemi. „Zároveň je tu relativně bezpečné prostředí, počet podvodných transakcí je v porovnání s ostatními zeměmi dost nízký. A není to díky edukovaným klientům, ale především díky kvalitním a dobře zabezpečeným technologiím,“ doplnil Gajdoš.

Na druhou stranu Česko zaostává v podílu bezhotovostních plateb na celkových útratách. „Většinou uspějí země, které mají nějakou strategii. Ta v Česku chybí,“ upozornila v diskusním panelu Michaela Bauer, členka představenstva ČSOB odpovědná za inovace a digitalizaci. Země jako Čína nebo Švédsko podle ní fungují především díky tomu, že mají vytyčený směr. „Technologie vás dovede jen do určitého bodu, pak ale potřebujete strategii,“ zdůraznila Bauer.

Za jeden z úspěšných strategických kroků může být považován projekt Česko platí kartou, který na konferenci vyhodnotil ředitel odboru podnikatelského prostředí a obchodního podnikání ministerstva průmyslu a obchodu Pavel Vinkler. Češi podle něj platí kartou rádi. Ukazují to i statistické údaje, ze kterých vyplývá, že v České republice proběhne ročně 1,9 miliardy transakcí kartou. V rámci projektu Česko platí kartou už poskytovatelé dodali 27 tisíc platebních terminálů malým podnikatelům, kteří si je mohou na půl roku zdarma vyzkoušet. „Na začátku jsme si vytyčili, že bychom chtěli dosahovat deseti tisíc terminálů ročně. Příští rok na jaře budeme zakončovat třetí rok a blížíme se třiceti tisícům terminálů, takže jsem přesvědčený, že to splníme. A zároveň jsme se domluvili na pokračování tohoto projektu až do roku 2025,“ konstatoval Vinkler.

Placení má být neviditelné

Jedním z průkopníků nových platebních metod je firma Qerko, která přišla s jednoduchým způsobem placení pomocí QR kódu, primárně v sektoru pohostinství. Šéf Qerka Lukáš Kovač na konferenci prozradil, že do budoucna počítá i s kryptoměnou: „V tisícovce restaurací umožníme v příštím kvartálu platit bitcoinem nebo ethereem.“

Experti se shodli na tom, že vývoj platebních metod směřuje k dalšímu zjednodušování. Není sice jisté, zda se rozšíří biometrické formy, jako je například otisk prstu, sken duhovky nebo čip pod kůží, platby ale mají být jednoznačně stále nenápadnější.

„Možná ani nebudeme vědět, že jsme za něco platili. My zkrátka konzumujeme nějakou službu a platba proběhne na pozadí,“ popsal tento trend Petr Polák, country manager Visa pro Českou republiku.

Jednou z výzev budoucnosti bude také otázka udržitelnosti, ať už ekologické, sociální nebo finanční. Uživatelé platebních služeb se o téma zajímají, i když v současné době pro ně většinou není prioritní, jak uvedla ředitelka konzultací Visa pro Česko, Slovensko a Maďarsko Hana Wasserbauer: „Je to pro ně trochu těžko uchopitelné téma a vytlačuje ho inflace. Klienti spíš hledají cesty, jak ušetřit. Pokud je ale možné to spojit a ušetřit udržitelným způsobem, tak tuto formu upřednostňují.“

Článek byl publikován ve speciální příloze HN Cashless Future.