Pokud někdo o pořízení vlastního zdroje uvažuje, nemusí čekat s objednávkou až na jaro. A to nejen kvůli dlouhým lhůtám, které nyní v oboru jsou. Fotovoltaika vyrábí i v zimě. V následujícím článku jsme se zaměřili na nejčastější omyly, které kolem instalace a života s fotovoltaickou elektrárnou panují.

1 Hodí se jen střecha na jih

Občas se ještě objeví názor, že solární panely musí ležet pouze na zkosené střeše a směrem na jih. Ve skutečnosti se instalace provádí i na rovných střechách nebo na zkosených střechách ve směru na západ nebo na východ. Cílem je vždy najít takové místo, na kterém dosáhnou panely co největší efektivity. Přesto nelze dát panely úplně na každou střechu.

Pavel Kupec ze společnosti Woltair říká, že střecha pro fotovoltaiku může být orientovaná od východu k západu, ideálně se sklonem od 15° do 45°. Maximální výnos přináší sklon 35°. „Záleží i na fungování domácnosti. Často se jeví jako nejlepší umístění panelů na západní část střechy, protože největší spotřeba domácnosti bývá od 16 hodin do večera,“ říká Kupec. Expertům stačí chvilka, aby optimální rozložení na střeše určili.

Instalační firmy se v praxi často setkávají s tím, že klienti požadují na střechu umístit co nejvíc panelů. „Klienti se o problematiku hodně zajímají a mnohdy už při prvním telefonátu mají jasnou představu o tom, co na střechu chtějí. Někdy si ale neuvědomí, že by například panel byl většinu času zastíněn komínem, nebo požadují umístění části panelů na jednom stringu (řetězci sériově propojených panelů) s jinou orientací, než je zbytek panelů,“ říká obchodní ředitel Columbus Energy Petr Vaverka. Často tedy nemohou panely pokrýt celou plochu střechy.

Je třeba sledovat i konstrukci střechy. Základní pravidlo zní, že životnost střechy musí být delší než životnost fotovoltaiky. „Střecha pochopitelně také musí přežít samotnou montáž. Z tohoto důvodu je prakticky vyloučena možnost instalovat fotovoltaiku na eternitovou krytinu, ale například i na starou bobrovku, křehké cementovláknité šablony nebo některé typy chybně namontovaných plechových krytin,“ upozorňuje Kupec. Jeden panel váží přibližně 20 kilogramů. Konstrukce už nepředstavuje výrazné zatížení. Bývá nejčastěji z lehkého hliníku.

2 Instalační firmy udělají vše

Byť se instalační firmy postarají o hodně, někdy si lidé musí splnit domácí úkoly. „Někdy nás překvapí, v jakém stavu bývají klientovy elektroinstalace, které můžou být až život ohrožující. O to víc pak zarazí, že zákazník neváhá zaplatit půl milionu za fotovoltaiku, ale má problém investovat tisíc korun do nového rozvaděče,“ říká jednatel S‑Power Energies Jaroslav Šuvarský. U starších domů proto doporučuje ještě před objednáním fotovoltaiky pozvat domů revizního technika, který pomůže připravit elektroinstalace.

V závislosti na použitém řešení a na výkonu instalované elektrárny se může celková počáteční investice pohybovat přibližně mezi 200 a 600 tisíci korun. Z dotačního programu Nová zelená úsporám lze na projekt získat podle velikosti elektrárny podporu až 200 tisíc korun. Foto: Shutterstock

Například nahradí hliníkové rozvody, které v čase měknou a mohou způsobit požár, vymění bakelitové jističe nebo pradávné šroubovací pojistky. „Je dobré mít na paměti, že fotovoltaika je záležitost na 40 let. A v některých domech mohou být elektrické rozvody za 40 let již 100 let staré,“ upozorňuje Kupec. U starších domů je podle Šuvarského nejčastěji nutné rozšířit rozvaděč a dodatečně řešit prostupy na střechu a do technické místnosti.

U nových domů, případně komplexních rekonstrukcí, se toho dá hodně připravit dopředu. „Pokud se s fotovoltaikou počítá od samého začátku, je dobré tomu dopředu přizpůsobit orientaci střechy, ideálně i její sklon. Snažit se tu část střechy, kde by měly být panely, ‚nerozbíjet‘ komíny, anténami, vikýři a podobně. A zejména u rovných střech je klíčové počítat s tím, aby střecha byla pochozí a měla dostatečnou nosnost,“ říká Šuvarský.

Střecha musí unést nejen panely, ale i konstrukci, na kterou se umisťují, a techniky, kteří fotovoltaiku instalují. Podle Šuvarského také někdy může nastat komplikace kvůli střešní izolaci, která je na takovou zátěž příliš měkká.

3 Panely vyrábějí už za pár týdnů

S enormním zájmem o fotovoltaiky mezi domácnostmi se na trhu objevila řada nových instalačních firem. Pomáhají zvládnout boom, ale řada z nich se snaží přilákat zákazníky nereálnými termíny. „Klienti při výběru dodavatele sledují parametry, které v dlouhodobém hledisku nejsou až tak podstatné. Trendem je sledovat fóra na sociálních sítích, kde často kolují neověřené informace. Jedním z hlavních rozhodovacích parametrů je i pořizovací cena. Je to důležité kritérium, ale klient by se neměl soustředit pouze na ni,“ nabádá ředitel skupiny SolidSun Martin Palarčík.

Recyklace panelů Že je problematická, bývá také nesprávně zažitým mýtem. Solární panely z více než 90 procent tvoří sklo a hliníkový rám. Oba tyto materiály jsou běžně recyklovatelné, stejně jako další kovové prvky. Ostatní komponenty se na celkovém složení panelu podílejí v jednotkách procent. Poruchovost

Panely fotovoltaické elektrárny jsou statické, nijak se nepohybují, a proto nejsou náchylné k poškození. I když zcela bezporuchové zařízení neexistuje, při správné a odborné instalaci je poruchovost solárních panelů podle PRE velice nízká.

Je podle něj lepší vybírat dodavatele, jehož práce neskončí namontováním panelů na střechu, ale takového, který má zkušenosti s následnou péčí o klienta. „Je to podobné jako u automobilu – mít zajištěný případný servis a péči je výhoda,“ říká Palarčík. Na trhu se také objevují firmy, které nemají dostatečnou finanční sílu, aby mohly fungovat a zároveň nakupovat materiál půl roku dopředu. „Objevilo se i několik případů, kdy klientovi dovezly jen materiál a řekly, že montáž dělat nebudou, protože na trhu končí,“ říká ředitel společnosti Woltair Jan Hanuš.

Navíc je třeba pamatovat na to, že některé kroky a s nimi spojené lhůty nemohou instalační firmy ovlivnit. Na začátku, po podpisu smlouvy, je třeba získat kladné vyjádření distributora o připojení elektrárny do sítě. Co dřív bylo vyřízené za měsíc, může letos kvůli prudkému nárůstu počtu žádostí trvat dvakrát déle. Zdržení může nastat i po instalaci fotovoltaiky a její revizi. Distributor musí vyměnit staré „hodiny“ za nový čtyřkvadrantový elektroměr, bez něhož nelze elektrárnu řádně spustit.

Nový elektroměr umí počítat přetoky energie do sítě a na jeho výměnu má distributor 30 dní. I tady to trvá déle. Na distribučním území ČEZ dostane klient termín do 30 dní a výměna proběhne za 14 až 30 dní. EG.D. (jih republiky) pošle termín výměny do pěti týdnů, pak se čeká 60 a více dní. „Už však vnímáme, že se aparát začíná stabilizovat,“ říká Palarčík.

V ideálním případě uplyne od podpisu smlouvy do prvních vyrobených kilowatthodin čtyři až šest měsíců. Redaktor Otakar Schön popisuje na webu HN.cz své vlastní peripetie s budováním fotovoltaické elektrárny, včetně související byrokracie. I přes úsilí, které projektu věnoval, začne jeho fotovoltaika vyrábět až po roce od rozhodnutí panely na střechu dát.

Panely při správném sklonu zůstávají čisté. Instalační firmy je ale doporučují alespoň jednou až dvakrát ročně očistit tlakovou vodou (vapkou) se speciálním přípravkem na čištění solárních panelů či je setřít stěrkou. Foto: Shutterstock

4 Ceny fotovoltaiky půjdou dolů

V závislosti na použitém řešení a na výkonu instalované elektrárny se může celková počáteční investice pohybovat přibližně mezi 200 a 600 tisíci korun. Z dotačního programu Nová zelená úsporám lze na projekt získat podle velikosti elektrárny podporu až 200 tisíc korun. „Dotace za klienty řešíme my, takže jim nedáváme prostor nějaké chyby udělat,“ říká Šuvarský. Upozorňuje, že podle nových podmínek je třeba vyřídit zplnomocnění elektronicky, zatím dřív stačila podepsaná vytištěná plná moc. Zejména u starších ročníků, které fungují primárně offline, to bývá problém.

„Stává se, že klient opomene zmínit, že se jeho dům nachází v chráněné krajinné oblasti či v památkově chráněném území. Majitelé novostaveb pak třeba zapomínají dokládat průkaz energetické náročnosti budovy. Nicméně jsme stále s klienty, a i když oni zapomenou, my se jim připomeneme,“ doplňuje Palarčík.

Životnost střechy musí být delší než životnost fotovoltaiky. Střecha musí montáž přežít.

Proti předchozím letům ceny panelů stouply, byť předtím dlouhodobě klesaly. A lidé si často myslí, že je dobré počkat si, až se cena fotovoltaiky zase sníží. „Tady musím všechny zklamat. Cena fotovoltaických komponent naposledy mírně klesala na konci roku 2020, od té doby neustále roste a nic nenasvědčuje tomu, že by se tento trend měl měnit,“ říká Kupec ze společnosti Woltair.

Lidé by si také měli dopředu promyslet další plány. Klienti například podle Vaverky často požadují třeba výkonnější střídač pro větší elektrárnu s tím, že v budoucnu dokoupí další panely. „Neuvědomují si, že taková elektrárna nebude správně fungovat kvůli vysokému startovacímu napětí u výkonnějšího střídače,“ říká Vaverka.

Toxicita Mýtem bývá i to, že panely jsou toxické, a z toho důvodu nebezpečné. Některé typy tenkovrstevných solárních panelů skutečně obsahují například sloučeniny kadmia, těžkého toxického kovu, který může mít negativní dopady na lidské zdraví. Výskyt takovýchto panelů je ale v současnosti velice ojedinělý. Ověření výrobci tento negativní faktor eliminují.

5 Fotovoltaiku použiju i k vytápění

Oslovené instalační firmy se také shodují, že lidé mají někdy od fotovoltaiky nereálná očekávání. „Nejčastějším mýtem u fotovoltaiky je její použití na vytápění. Největší výroba fotovoltaiky jde přitom přesně opačně vůči největší potřebě vytápění. Dobře navržený systém, například s tepelným čerpadlem, ovšem může lidem zajistit, že dokážou pokrýt spotřebu vytápění v přechodných obdobích. A v létě si zlepší komfort bydlení chlazením,“ říká Kupec.

Na druhou stranu, i v zimě se nicméně dají energií ze slunce částečně pokrýt náklady na provoz elektrospotřebičů. Z propočtů společnosti Columbus podle reálných instalací vyplývá, že od dubna do září elektrárna vyrobí 70 procent roční produkce, ve zbývajících šesti měsících produkuje 30 procent. Zaleží pochopitelně na konkrétním umístění a orientaci střechy i panelů či průběhu počasí v daném roce.

Podle Šuvarského patří k častým mýtům i to, že s baterií je možné být zcela nezávislý. Tedy že vůbec nebude potřeba elektřiny ze sítě. Ve specifických případech to může vyjít, ale jako obecné pravidlo to neplatí. Majitelé „ostrovních“ systémů se musí připravit například na to, že jim občas elektřina dojde.

„V našem mírném podnebí je hodně zatažených dní. Jakmile nejste připojeni na síť, přijdou chvíle, kdy budete bez proudu či bez teplé vody,“ říká mluvčí ČEZ Martin Schreier. Navíc je třeba dát mnohem větší péči údržbě, protože odpadne záloha v podobě distribuční sítě. Ve finále vyjde ostrovní systém dráž než fotovoltaika napojená do sítě.

6 Nebudu muset šetřit elektřinou

Většina domácností nyní volí fotovoltaiku v kombinaci s baterií, do které se ukládá nespotřebovaná elektřina. Jednoduše řečeno, přes den se elektřina vyrobí a večer či v noci spotřebuje. Efektivnímu provozu domácí elektrárny ale ještě víc pomohou odložené starty spotřebičů, jako jsou pračka či myčka. Nejlepší je naprogramovat jejich spuštění na polední čas, kdy bývá výroba elektřiny ze slunce nejvyšší. Stejné pravidlo platí i pro bojler na ohřev vody.

„Na všechny zmiňované věci nemusíte neustále myslet sami. Pokud máte chytrou domácnost, můžete si nastavit scénář, díky kterému se vybrané spotřebiče sepnou přesně ve chvíli, kdy fotovoltaika vyrábí elektřinu na plný výkon. Algoritmus umí podle předpovědi počasí vytvořit odhad, kolik elektřiny vyrobíte, a tomu následně přizpůsobí spotřebu v domácnosti,“ říká Schreier.

S fotovoltaikou bude v podstatě téměř ­zdarma i provoz klimatizace. „Nejefektivněji ji využijete, když ji budete zapínat kolem po­ledne, kdy panely vyrobí nejvíc elektřiny. Klimatizaci necháte pracovat celé odpoledne, aby vám vychladila interiér, a večer, kdy výroba elektřiny klesá na minimum, ji vypnete,“ říká Schreier.

Ještě větší smysl dává kombinace fotovoltaiky s elektromobilem. Navíc nemusí být pouze odběratelem vyrobené bezemisní elektřiny ze slunce, ale v chytré domácnosti může sloužit také jako robustní bateriové úložiště uchovávající přebytky z produkce fotovoltaické elektrárny.

7 Už se nebudu muset o nic starat

Instalační firmy tvrdí, že není třeba mít obavy z poničení panelů působením povětrnostních vlivů. Prudké slunce jim pochopitelně neublíží, jejich povrch ovšem odolá i prudkému dešti, vrstvě sněhu či krupobití.

Panely musí zůstat čisté, aby dobře pracovaly. Výrobci většinou uvádějí, že jsou panely bezúdržbové. Pokud jsou umístěny pod správným sklonem, v ideálním případě po nich sníh sjede dolů a většinu nečistot z povrchu smyje déšť. Je‑li však fotovoltaika umístěna pod mírnějším úhlem, nečistoty se z panelů dostávají hůř.

Energie Stáhněte si přílohu v PDF

„Doporučujeme je nicméně alespoň jednou až dvakrát ročně očistit tlakovou vodou (vapkou) se speciálním přípravkem na čištění solárních panelů či je setřít stěrkou. Je třeba se vyhnout kovovým či dřevěným nástrojům, mohou povrch nenávratně poškrábat. Znehodnocený solární panel by nepracoval správně,“ říká Schreier.

Podobně je dobré omést sněhovou vrstvu, která by se na solárních panelech držela delší dobu. To může nastat hlavně v horských lokalitách, kde sněží častěji a sněhová nadílka je vydatnější.

Roli podle Schreiera hraje i lokalita. Tam, kde je silná doprava a smog, se mohou na panelech usazovat různé mastnoty a chemické zbytky. Na znečištěný panel se pak snadněji nalepí pyl i prach, které vytvářejí tenkou vrstvu špíny. A ta zbytečně snižuje propustnost světla a tím i výkon fotovoltaiky.

„Samotná elektrárna by měla být jednou ročně zkontrolována kvalifikovaným technikem,“ říká Vaverka. U Columbusu vyjde kontrola na 2500 korun. V rámci komplexní záruky je první rok, případně první dva roky zdarma. Kontrolovat je třeba i baterie.

Článek byl publikován ve speciální příloze HN Energie.