skoro by se dalo říct, že kdo nesdílí, ten jako by dnes nebyl. V elementární úrovni sdílíme pocity, zkušenosti, zážitky, rady, veřejné prostory. V rámci udržitelného životního stylu někdy i bydlení, kola, auta či jiné produkty moderní doby, které není nutné vyloženě vlastnit. Podstata sdílení věcí v komunitě nás částečně vymaňuje z konzumního „otroctví“ dnešního světa. A mnozí by rozhodně kvitovali, pokud bychom i řadu jiných potřeb a služeb mohli realizovat komunitně, bez nutnosti čekat za každou cenu na posvěcení vyšší instancí – tedy státem. Ten sice na jednu stranu oroduje za „zelenou cestu“, na druhou ji osadil bohužel i semafory, které trvale signalizují červenou. Třeba pro komunitní energetiku.

Už několik let se o ní diskutuje, i laik ví, že energetická společenství by mnohým lidem velmi ulehčila, kdyby měli možnost si energii sami vyrobit a sdílet. Jenže jak říká v rozhovoru Martina Krčová z Energetického regulačního úřadu, stále se najde spousta oponentů, kteří se k myšlence, že by se komunity mohly stát energeticky nezávislými, staví skepticky. Méně známé je totiž obvykle pro konzervativní většinu vždy do jisté míry podezřelé.

Přitom je v energetických komunitách ohromná příležitost. Jak efektivně může fungovat bioplynová stanice, vidíme třeba na příkladu Kněžic. Solární elektrárny už má dnes také mnoho domácností. Stačilo by si jen najít tu svoji skupinu, se kterou pak společně spojíte „energetické“ síly. Protože podmínkou sdílení energií není dokonce ani konkrétní lokace. Co ale chybí, je svolení a adekvátní měřicí přístroj. Jenže. I když by si prosazení této legislativy zasloužilo prioritu a skutečně je v jednání, komunitní energetiky se dočkáme nejdříve v roce 2024. Skoro by se dalo říci, že nám stát tu vlastní soběstačnost tak úplně nepřeje. Máme i jiné alternativy? Stále se nabízí fotovoltaika, tepelná čerpadla, baterie a chytré kombinace. Pokud jste k solárním panelům stále skeptičtí, pak doporučuji článek Martina Petříčka. Příjemné čtení!

Článek byl publikován ve speciální příloze HN Energie.