Takzvané chronické nehojící se otevřené rány mohou způsobit bolesti, amputaci končetin, nebo dokonce smrt pacienta. Lidé se s nimi trápí léta a farmaceutické léky mnohdy nezabírají. V těchto případech přichází na řadu náplast Amnioderm, kterou v roce 2018 vyvinula moravskoslezská společnost BioHealing. Od té doby lék z placenty pomohl již několika tisícům lidí. Nyní společnost od Hospodářských novin za své úspěchy v podnikání i unikátní produkty získala první místo v soutěži IBM Firma roku 2022.

Na zpracování membrány z lidské placenty začali výzkumníci pracovat už v roce 2005 v brněnském Národním centru tkání a buněk. Membránu se vědcům podařilo uplatnit nejdřív v oftalmologii k léčbě vředů oční rohovky. Toto řešení teď společnost vyváží také do Nizozemska, Izraele nebo Jižní Koreje. Potenciál takzvané amniové membrány tím ale neskončil.

V roce 2017 se vědcům podařilo dotáhnout do konce technologický postup pro vývoj a zpracování produktů z placenty. Na ten pak získali český i evropský patent. O rok později vznikl hlavní produkt společnosti – zmiňovaná náplast Amnioderm.

A před dvěma lety prodala společnost BioHealing licenci na distribuci náplastí v Česku farmaceutické společnosti Zentiva. Teď s ní jedná o licenci i do dalších států. Nabídky však má i od jiných farmaceutických firem.

Velký úspěch produktů donutil vědce přesunout celou výrobu a vývoj do nově založené společnosti BioHealing. Firma se tak přestěhovala do ostravského biomedicínského inkubátoru 4MEDi, kde získala nejen zázemí, ale také finance. Ve společnosti má většinový podíl podnikatel Michal Zahradníček, který za inkubátorem stojí a část vývoje za desítky milionů korun zaplatil. Peníze výzkumníci čerpají i z grantů.

Povinná výbava při ošetření diabetické nohy

Náplasti ostravské výroby si pochvalují doktoři i pacienti. „Nejhorší je to, že se rána nechce zavřít. Amnioderm je na to velmi dobrý, protože vás od toho osvobodí a můžete chodit normálně,“ říká nejmenovaná pacientka s diabetem v dokumentu slovenské televize RTVS Oži vo vlastnej koži. Testovací studie náplastí totiž probíhala jak v Česku, tak na Slovensku. V obou státech se produkt, který pomůže v 80 procentech chronických ran, dostal do povinné výbavy doktorů při léčbě diabetické nohy. Tak se nazývá komplikace při cukrovce, kdy snadno vznikají rány na nohou a jsou pak často doprovázeny infekcemi.

„I relativně malá nehojící se rána je nejenom velmi vážným zdravotním rizikem, ale má vliv i na fungování celé rodiny. Pokud je třeba na noze, člověk nemůže chodit do práce, na nákupy a potřebuje péči druhých,“ říká ředitelka firmy BioHealing Iveta Schmiedová.

I přes přísné legislativní podmínky, kterým biotechnologická společnost musela čelit, se však rozhodla vyplnit díru na trhu, a stala se tak prvním poskytovatelem certifikovaného a pojišťovnou hrazeného přípravku z placenty na chronické rány.

Dřív pro vojáky, teď pro kohokoliv

Iveta Schmiedová říká, že nyní zažívá lidská placenta a biomedicína renesanci. Obrat k přírodním lékům nebo třeba bylinkám nastává podle ní i proto, že čím dál více lidí trpí antibiotickou rezistencí, zatímco vznikají nové bakterie i onemocnění.

„Amniová membrána je znovuobjevený poklad,“ uvádí Schmiedová a dodává: „Záznamy o jejím použití v léčbě a hojení známe již ze starověku, kdy se tento plodový obal využíval pro léčbu zraněných vojáků.“

Právě proto, že se membrána nachází na pomezí dvou různých organismů, může kterýkoliv dárce poskytnout tkáň jakémukoliv příjemci bez komplikací a vedlejších účinků. BioHealing tak s předběžným souhlasem rodiček získává placenty po císařském řezu z celého Česka. A nouzi o ně nemá, císařský řez se v tuzemsku využívá zhruba ve dvaceti procentech porodů.

Pružná struktura získané membrány, která připomíná lešení, také umožňuje snadnější růst nových buněk v ráně. Obsahuje i bioaktivní molekuly, které mají silnou reparační funkci – v děloze tak například zamezují natržení plodového vaku a potratu, na ráně pak usnadňují rychlejší hojení. Důležitá je i protizánětlivá funkce těchto molekul. Podle výzkumníka Zdeňka Kořistka z Národního centra tkání a buněk je odstranění bolesti prvním a velmi oceňovaným efektem léčby, který pacienti vnímají.

