Máte bohaté pracovní zkušenosti z různých trhů i regionů. Jak byste zhodnotil současnou situaci v Evropě v oblasti zdravotnických inovací?

Evropa patřila dlouhodobě mezi lídry a významně přispěla k řadě milníků ve vědeckých objevech nových léků. V posledních letech však její pozice oslabila a tempo příchodu inovací na evropský trh se zpomaluje. Za posledních 20 let poklesl evropský podíl na medicínských inovacích z 50 na 22 procent.

Je možné tento trend zvrátit?

Jistě že ano. Je potřeba zlepšit vědeckou infrastrukturu a upravit regulační rámce pro schvalování vstupu nových léčiv na trh. Probíhající změny farmaceutické legislativy v rámci EU proto představují zásadní příležitost pro posílení evropské vědecké síly, a to prostřednictvím větší regulační flexibility a využíváním technologií, jako je například AI. Cílem by měla být akcelerace procesu vývoje léčiv a zajištění rychlejšího přístupu pacientů k novým lékům.

S jakými výzvami se v současnosti potýká farmaceutický průmysl v Evropě a jak vaše společnost plánuje přispět k jejich řešení?

Za hlavní výzvy, se kterými se budeme muset vyrovnat, považuji stárnutí populace, prodlužující se délku života a rozpočtová omezení. Stárnoucí populace výrazně zvyšuje nároky na zdravotnictví jako takové a vytváří tlak na systémy zdravotní péče a veřejné rozpočty. Pro pacienty je čas zcela zásadní – pokud se včas dostanou k účinné léčbě, mohou se pak rychleji vrátit do pracovního procesu, což v konečném důsledku uleví ekonomice a podpoří udržitelnost zdravotnického systému. Proto usilujeme o zkrácení vývoje léků, k čemuž využíváme pokročilou analytiku řízenou umělou inteligencí. Ta nám pomáhá urychlit zahájení ­klinického hodnocení léků až o 50 procent.

Jak ovlivňuje stárnutí populace a rostoucí poptávka po zdravotnických službách kapacitu systému a pracovní sílu v Evropě?

Evropské zdravotní systémy jsou vystaveny nárůstu prevalence chronických chorob. V roce 2018 byla průměrná délka života u mužů 78 let a u žen 84 let a předpokládá se, že do roku 2060 se u mužů prodlouží o sedm let a u žen o pět let. V evropské populaci také narůstá počet lidí, kteří potřebují dlouhodobou zdravotní péči. V roce 2016 to bylo okolo 19,5 milionu lidí, přičemž v roce 2030 se očekává nárůst na 23,6 milionu a v roce 2050 dokonce 30,5 milionu. Již nyní vidíme, že Evropa čelí krizi pracovních sil ve zdravotnictví kvůli přibývajícímu počtu chronicky nemocných pacientů, kteří se nedostanou k léčbě včas. Tato nerovnováha ohrožuje kvalitu a dostupnost zdravotní péče a vyžaduje okamžité řešení.

Můžete uvést konkrétní příklad, jak mohou farmaceutické inovace přispět k řešení situace?

Inovace hrají zásadní roli při zvyšování standardů zdravotní péče; zlepšují management chronických nemocí a v krátkodobém i dlouhodobém horizontu redukují zátěž kladenou na zdravotnický systém tím, že snižují frekvenci návštěv nemocnic či délku pobytu. Například revmatoidní artritida postihuje celosvětově okolo 18 milionů lidí, často v produktivním věku, a do roku 2050 se očekává až 80procentní nárůst. Pokud jsou pacienti léčeni včas a optimálně, velmi pravděpodobně dosáhnou remise, tedy minimální aktivity nemoci, což vede ke značným úsporám v rozmezí 19–52 procent, a to v poklesu přímých zdravotních nákladů. Pacientům se významně sníží zátěž onemocnění, předejde se u nich dalším ztrátám hybnosti a v řadě případů se mohou vrátit do pracovního procesu.

Vyzvedl byste některou z vašich posledních inovací, ze které mohou profitovat čeští pacienti?

Rád bych zmínil migrénu, která je všeobecně stále vnímaná jen jako „bolest hlavy“. Přitom se jedná o závažné chronické onemocnění, projevující se úpornou bolestí hlavy, která značně ovlivňuje pacientům život, jejich práceschopnost a má negativní dopady i na jejich nejbližší okolí. Jsem pyšný na to, že nedávno jsme českým pacientům zpřístupnili moderní léčbu, která významně redukuje počet záchvatů a zlepšuje kvalitu života nejen samotných pacientů, ale i jejich blízkých. A právě tyto konkrétní příklady pomoci pacientům jsou tím, co mě i mé kolegy v naší práci motivuje.

