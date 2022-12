Do vánočně vyzdobených kanceláří Czechoslovak Group přichází Michal Strnad v tmavém obleku a dobré náladě. Sváteční atmosféra v horním patře komplexu AFI Butterfly, kde největší zbrojněprůmyslová skupina ve střední Evropě sídlí, však nesouvisí pouze s blížícími se vánočními svátky. Třicetiletý byznysmen totiž před několika dny dotáhl svůj životní obchod. V největší akvizici v historii českého obranného průmyslu koupil většinový podíl v přední italské zbrojovce Fiocchi, světovém výrobci malokalibrové munice.

Za firmu s obratem kolem 10 miliard korun zaplatil miliardy a tržby své už tak rozvětvené skupiny díky tomu navýší zhruba o třetinu. Rekordní obchod přichází v příhodnou dobu. Czechoslovak Group patří mezi největší dodavatele zbraní ukrajinské armádě, tržby skupině meziročně vyrostly o sto procent. Jen za první půlrok letošního roku utržila 13,8 miliardy korun, což je skoro stejně jako za celý rok 2021. Ještě výrazněji se jí v prvních šesti měsících zvýšil zisk EBITDA – o 1,4 miliardy na 2,45 miliardy korun. A právě po munici všeho druhu je dnes na ukrajinské frontě největší hlad.

HN: Jak změnil váš byznys 24. únor?

Velmi. Celosvětový obranný průmysl dramaticky zrychlil. Na druhou stranu my jako skupina jsme rostli každý rok už před válkou. Měli jsme naplněné fabriky a nevěděli, kam dřív skočit. Ale to, co se stalo na Ukrajině, jen zvýšilo tlak dodávat víc a rychleji. Začaly nás brát vážně i vládní instituce v Česku, pohled na zbrojařinu jako na špinavý byznys se změnil. Politici pochopili, že je to důležitá součást bezpečnosti země.