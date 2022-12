Asi každý, kdo si něco objednal přes e-shop, zažil situaci, kdy i docela malý předmět přijde v obří krabici a zabalený do několika dalších vrstev. Doma se pak vrší kartony, krabice, sáčky a papíry.

Přesně těmhle situacím chce zabránit Evropská komise, která v rámci tažení Evropy proti odpadům přišla s novými pravidly na balení zboží. Pokud by její návrh prošel, znamenal by mimo jiné, že v roce 2030 nebude v EU existovat nerecyklovatelný odpad a i plastové lahve a plechovky budou zálohované. Třeba mikrovlnná trouba nakoupená přes internet by pak přišla v kartonu, který by si výrobce vzal a znovu použil.