Vlaky na tuzemské železnici jezdí od neděle podle nového jízdního řádu. Vedle změny času odjezdů většiny spojů bude nejvýraznější novinkou zrychlení vlaků na některých trasách, například z Prahy do Českých Budějovic nebo do Ostravy. Dopravci chystají i spuštění některých nových spojů. Vyplývá to z informací dopravců pro ČTK. S novým jízdním řádem zároveň někteří zdraží jízdenky, u Českých drah se ceny zvýší o 15 procent.

Státní dopravce zvyšuje ceny jízdného každoročně, a to v reakci na inflaci. Zatímco v předchozích letech se zvýšení cen pohybovalo v nižších jednotkách procent, letos jízdenky u ČD zdraží o 15 procent. Důvodem je podle dopravce velký růst nákladů na energie a materiál, což spolu

s vysokou inflací zvýšilo výdaje společnosti o miliardy korun.

V dálkové dopravě dopravci slibují zejména urychlení některých jízd, což souvisí s dokončením některých staveb na koridorech, které v uplynulých měsících velmi komplikovaly dopravu. Nejvíce se zkrátí jízdní doba mezi Prahou a Českými Budějovicemi. Expresy i rychlíky zde zrychlí zhruba o 20 minut, cestu do Tábora nově zvládnou za 59 minut, do Českých Budějovic pak za 100 minut.